Jefe de espionaje militar de Rusia fallece a los 62 años

En esta foto del 25 de agosto del 2017, el jefe de la agencia militar de inteligencia de Rusia, Igor Korobov, habla en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de defensa en Moscú. El ministerio dijo el jueves, 22 de noviembre del 2018, que Korobov falleció el miércoles. (Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

MOSCÚ (AP) — Igor Korobov, jefe de la agencia de inteligencia militar de Rusia GRU, falleció en Moscú a los 62 años. El ministerio de Defensa precisó el jueves en una declaración que Korobov, quien encabezó el GRU desde 2016, murió el viernes tras "una larga y grave enfermedad", un eufemismo oficial para el cáncer.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció sus condolencias a la familia Korobov, pero no nombró inmediatamente a un sucesor. "Dedicó su vida al servicio de la patria, a la defensa de los intereses nacionales y al fortalecimiento de la seguridad de nuestro Estado", dijo Putin en una declaración emitida por el Kremlin.

Estados Unidos y sus aliados han acusado al GRU de hackear la campaña presidencial de 2016, orquestar el ataque con una neurotoxina contra un exespía ruso en marzo en Inglaterra y obstaculizar las gestiones antidopaje en el deporte mundial. Las autoridades rusas han rechazado esas acusaciones, desacreditándolas como una campaña occidental de calumnias.

Este ha sido un año difícil para el GRU, que ha enfrentado revelaciones públicas de sus actividades.

En septiembre, la inteligencia británica dio a conocer video de seguridad de agentes del GRU acusados del ataque contra el exespía y doble agente para Gran Bretaña Serguei Skripal y su hija en la ciudad inglesa de Salisbury. El grupo investigador Bellingcat y el portal ruso The Insider expusieron inmediatamente los nombres reales de los agentes. Varios medios de prensa, incluso The Associated Press, confirmaron las identidades.

Además, las autoridades holandesas identificaron recientemente a cuatro agentes del GRU que trataron de hackear la red de la agencia mundial de armas químicas.

Putin visitó la sede del GRU este mes para felicitar a la agencia por su centenario y la elogió por su profesionalismo.

El jueves, el vocero del Kremlin Dimitri Peskov dijo que el presidente había mantenido "un diálogo regular" con Korobov como jefe de una de las principales agencias de espionaje del país.