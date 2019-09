Irving dice que vuelta de Durant no será apresurada por Nets

ARCHIVO - A la izquierda, en una foto de archivo del 20 de marzo de 2019, se muestra a Kyrie Irving de los Celtics de Boston durante un juego de básquetbol de la NBA contra los 76ers de Filadelfia, en Filadelfia. A la derecha, en una foto de archivo del 8 de mayo de 2019, se muestra a Kevin Durant de los Warriors de Golden State durante el quinto juego de una serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA contra los Rockets de Houston en Oakland, California. (AP Foto/Archivo) less ARCHIVO - A la izquierda, en una foto de archivo del 20 de marzo de 2019, se muestra a Kyrie Irving de los Celtics de Boston durante un juego de básquetbol de la NBA contra los 76ers de Filadelfia, en ... more Photo: AP Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Irving dice que vuelta de Durant no será apresurada por Nets 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — Kyrie Irving no permitirá que nadie apresure el regreso de Kevin Durant a la cancha esta vez.

Irving dijo el viernes que Durant no estaba listo para jugar cuando retornó en la serie final de la NBA, donde rápidamente volvió a lesionarse. Irving señaló que la salud de su nuevo compañero no fue valorada lo suficiente, y que ese no será el caso ahora que están juntos en los Nets de Brooklyn.

“Todos sabemos que ‘K’ no estaba listo para jugar en ese ambiente. Todos sabemos eso, sea que la gente quiera admitirlo o no”, aseguró Irving. “Estuvo fuera 31 días y lo ponemos en el escenario nacional en las finales para terminar vendiendo un producto que llegó antes que la persona, Kevin. Y ahora, estoy aquí para salvaguardar eso”.

Durant se lesionó la pantorrilla jugando para Golden State durante la segunda ronda de los playoffs y se perdió un poco más de un mes antes de regresar al quinto juego de la serie final de la NBA en Toronto. Duró apenas 12 minutos antes de caer con una ruptura del talón de Aquiles que necesitó cirugía.

Los Nets esperan que Durant se pierda toda la próxima temporada, aunque el jugador estelar Durant dijo que toma sus propias decisiones.

Durant no ha dicho que se sintió presionado para regresar, aun cuando los Warriors se pusieron abajo 3-1 y enfrentaban la eliminación. Pero Irving cree que fue puesto bajo presión, al decir que muchas personas fueron responsables por lo que sucedió.

Irving sabe que habrá muchas preguntas sobre cuándo jugará Durant para los Nets, justo como las hubo a lo largo de los primeros cuatro juegos de la serie final de la NBA.

“Voy a ser el protector de eso durante todo el año”, advirtió Irving.

Y extremar precauciones será parte de eso.

“Soy muy paciente”, consideró Irving. “Seré muy paciente con Kevin porque no quiero que pasé nada como eso otra vez, especialmente en ese tipo de escenario donde sucedió y él teniendo que responder preguntas sobre si regresará o no”.