Guionistas acusan de monopolio a agencias de talento

LOS ANGELES (AP) — En Sindicato de Guionistas de Estados Unidos presentó denuncias en una corte federal alegando que las más grandes agencias de talento de la industria violaron las leyes antimonopolios y contra el crimen organizado, en el más reciente avance en una larga y encendida batalla entre aquellos que escriben guiones y los agentes que los representan.

Las denuncias son una respuesta a las demandas presentadas por tres agencias en meses recientes las cuales alegan que el mismo Sindicato de Guionistas violó la ley contra monopolios al realizar acciones organizadas, como el despido masivo de los agentes de miles de guionistas en abril.

En disputa están las llamadas cuotas de paquete con las que las agencias de talento mezclan elementos incluyendo guionistas, guiones o actores, generalmente en las series de televisión, y las venden directo a los estudios como una unidad.

Los guionistas afirman que la práctica, realizada por décadas en Hollywood, toma dinero que debería ser por derecho suyo y se lo da a los agentes. Afirman que viola la ley federal, en parte porque los agentes toman dinero directo de los estudios antes de que los guionistas lo reciban.

"La manera en que esto podría funcionar sería que hubiera pagos para los empleados, y el empleado paga una comisión a su representante”, dijo el lunes a The Associated Press Tony Segall, consejero general para la sección oeste del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGAW por sus siglas en inglés). “Pero así no funciona y nos parece que eso es un gran problema”.

La demanda señala que las grandes agencias han conspirado para arreglar el precio de las cuotas de paquete y han tratado de crear agencias más pequeñas que buscan usar diferentes modelos.

“Simplemente le pedimos a la corte que impidan que esas agencias se enriquezcan ilícitamente a expensas de los guionistas”, dijo el presidente del WGAW David A. Goodman en un comunicado.

Tras las denuncias del sindicato, la demanda se definirá en una corte federal.

En las denuncias fueron mencionadas tres de las cuatro grandes agencias que dominan al talento en Hollywood: Creative Artists Agency, William Morris Endeavor y United Talent Agency. La cuarta, ICM Partners, no fue incluida porque no presentó una demanda federal contra los escritores, pero fue nombrada y podría estar incluida más adelante.

___

El periodista de The Associated Press Michael R. Blood contribuyó a este despacho.

___

Andrew Dalton está en Twitter: https://twitter.com/andyjamesdalton.