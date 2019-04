Guatemala: tribunal rechaza candidatura de exfiscal Aldana

Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, le habla a los miembros del partido Movimiento Semilla durante su ceremonia de nominación como candidata a la presidencia, en Ciudad de Guatemala, el domingo 10 de marzo de 2019. (AP Foto/Oliver de Ros) less Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, le habla a los miembros del partido Movimiento Semilla durante su ceremonia de nominación como candidata a la presidencia, en Ciudad de Guatemala, el domingo 10 de ... more Photo: Oliver De Ros, AP Photo: Oliver De Ros, AP Image 1 of / 1 Caption Close Guatemala: tribunal rechaza candidatura de exfiscal Aldana 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) aceptó tres recursos de nulidad contra la inscripción de la exfiscal general Thelma Aldana como candidata por la presidencia en las elecciones de junio próximo, dejándola por el momento fuera de la contienda electoral.

La defensa de Aldana aún puede solicitar amparos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) para revertir la decisión del tribunal.

Jorge Mario Valenzuela, uno de los cuatro magistrados que votaron contra Aldana, dijo a The Associated Press que uno de los argumentos para aceptar las nulidades fue que ella no cuenta con finiquito de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, uno de los requisitos para la inscripción.

Cuando Aldana se inscribió sí contaba con el documento, pero posteriormente el TSE pidió un informe a la contraloría, que dijo que éste ya no tenía vigencia.

Los recursos de nulidad fueron solicitados por Emerson García y Byron Rodríguez, de la agrupación política Todos, y uno por Andrés Ayau, del Partido Liberal de Guatemala, ambos partidos contrincantes políticos.