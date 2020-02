Guardiola se queda en el City pase lo que pase

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola indicó que confía “completamente” en el empresario de Abu Dhabi que es dueño del Manchester City, en su intento de anular la prohibición de dos años de participar en competiciones europeas, y aseguró que seguirá con el club el próximo año “sin importar lo que ocurra”.

Se espera que el City presente una apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la decisión del panel UEFA. El jefe ejecutivo del equipo Ferran Soriano espera tener una respuesta antes del final de la temporada.

Refiriéndose por primera vez al castigo revelado el viernes, Guardiola dijo que confía en que la verdad se impondrá.

“No se ha acabado. El club cree que es injusto y vamos a apelar. Tendremos que esperar”, dijo Guardiola, quien habló después del triunfo 2-0 del City sobre el West Ham en un partido de la Liga Premier. “Todo lo que podemos hacer es en el terreno de juego, y seguir haciendo lo que hemos hecho los últimos cuatro años y enfocarnos en eso hasta el final de campaña.

“Confío al 100% en lo que ha hecho mi club. Me explicaron las razones”.

El futuro de Guardiola y las estrellas del equipo han sido objeto de especulación después de que se dio a conocer el castigo, pero el entrenador español dijo que mantiene su compromiso con el City.

“Si no me despiden me quedaré aquí, al 100% más que antes”, comentó Guardiola. “Primero, porque me quiero quedar. Es algo especial y vale más que el contrato que tengo. Lo dije antes y lo digo ahora, me quiero quedar y ayudar al equipo y mantener este nivel por el mayor tiempo posible”.

“¿Por qué tendría que irme?”, agregó. “Cuando dije que amo a este equipo, me gustar estar aquí. ¿Por qué tendría que irme? No importa qué suceda, estaré aquí la próxima temporada”.

Un panel de jueces de la UEFA suspendió al City de cualquier competencia europea en las temporadas 2020-21 y 2021-22 por infringir las reglas de monitoreo financiero y no cooperar completamente con la investigación. El City también recibió una multa de 30 millones de euros (33 millones de dólares).

El City negó que haya hecho algo malo, incluyendo exagerar acuerdos de patrocinio ligados al propietario o disfrazar otros ingresos.

Aunque las apelaciones en el TAS normalmente tardan hasta un año en resolverse, Soriano dijo que espera un fallo en mayo o junio.

“Esperamos una resolución expedita, por supuesto tras un proceso completo y justo. Entonces espero que todo este acabe al inicio del verano”, dijo el director general durante una entrevista publicada por el propio equipo.

El City continua su camino en la Liga de Campeones. Viaja para enfrentar al Real Madrid el próximo miércoles en el partido de ida de los octavos de final.