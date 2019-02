Gobernador de Virginia dice que no es él en foto racista

RICHMOND, Virgnia, EE.UU. (AP) — El gobernador de Virginia, Ralph Northam, no cree que sea él quien sale en una fotografía racista en el anuario de 1984 de la facultad en la que estudió medicina y no piensa dimitir, dijo a The Associated Press un demócrata de Virginia que habló con el gobernador.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para dar detalles de una conversación privada. El sábado le dijo a AP que Northam planea abordar el tema con el público en las próximas horas.

Northam hace llamadas a los demócratas de Virginia para obtener su apoyo. Casi toda su base política le ha pedido la renuncia.

La página del anuario de Northam muestra la fotografía de una persona con el rostro pintado de negro y a otro con una capucha del Ku Klux Klan a su lado, junto con otras fotografías del gobernador.

Cuando salió a la luz la foto la tarde del viernes, Northam dijo en un comunicado que “lamento la decisión que tomé para aparecer en esta foto de esta forma”.

Sin embargo, el demócrata que habló con Northam dijo que después de reflexionar más, el gobernador no recuerda haber usado el disfraz racista y tampoco cree que sea él el de la foto.

El bloque legislativo negro, dijo que el bloque demócrata de la Cámara de Representantes y el bloque demócrata del Senado pidieron la dimisión de Northam el viernes, además de varios importantes grupos progresistas que han sido de los aliados políticos más cercanos al gobernador.

Las imágenes del anuario primero fueron publicadas por el medio de noticias conservador Big League Politics. El periódico Virginian-Pilot después consiguió una copia de la Facultad de Medicina del Este de Virginia, a la que asistió Northam.

Un reportero de AP vio la página del anuario y confirmó su autenticidad en la facultad médica.

En su primera disculpa, Northam dijo que el disfraz que usó es “claramente racista y ofensivo”, pero no especificó cuál había utilizado.

Después dijo en un video que lo “lamentaba profundamente”, pero seguía comprometido a terminar “el resto de mi periodo”.

“Acepto responsabilidad por mis acciones pasadas, y estoy listo para hacer el trabajo duro y recuperar su confianza”, agregó.

___

El periodista de Associated Press Ben Finley contribuyó a este despacho.