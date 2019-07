Gira de Wisin & Yandel entre las 20 más lucrativas

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 1 de marzo de 2013, el dúo puertorriqueño Wisin & Yandel durante su actuación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Viña del Mar, Chile. Los astros del reggaetón ocupan la casilla número 20 de la lista de Pollstar de las giras más lucrativas para la semana del 24 de julio del 2019, con ingresos promedio de más de 625.000 dólares por ciudad. (Foto AP/Luis Hidalgo, archivo)

La gira de conciertos de Wisin & Yandel entró a la lista de las 20 más lucrativas del momento a nivel mundial.

Los astros puertorriqueños del reggaetón ocupan la casilla número 20 de la lista semanal, con ingresos promedio de más de 625.000 dólares por ciudad.

El primer puesto sigue siendo de Ed Sheeran, seguido por Paul McCartney y Pink.

A continuación las 20 giras mundiales más lucrativas, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 24 de julio del 2019.

1. Ed Sheeran; 6.019.261 dólares; 85,44 dólares.

2. Paul McCartney; 4.330.870 dólares; 157,40 dólares.

3. Pink; 2.960.911 dólares; 145,17 dólares.

4. Dead & Company; 2.725.223 dólares; 88,69 dólares.

5. Ariana Grande; 1.967.915 dólares; 119,92 dólares.

6. Cher; 1.487.449 dólares; 115,27 dólares.

7. André Rieu; 1.462.385 dólares; 91,65 dólares.

8. Michael Bublé; 1.420.152 dólares; 121,10 dólares.

9. Rod Stewart; 1.406.386 dólares; 106,97 dólares.

10. Backstreet Boys; 1.354.514 dólares; 89,32 dólares.

11. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.274.383 dólares; 103,46 dólares.

12. Elton John; 1.262.195 dólares; 119,89 dólares.

13. Hugh Jackman; 1.236.429 dólares; 91,63 dólares.

14. Shawn Mendes; 1.060.335 dólares; 71,23 dólares.

15. New Kids On The Block; 941.735 dólares; 80,39 dólares.

16. Mark Knopfler; 905.585 dólares; 87,10 dólares.

17. Kenny Chesney; 904.984 dólares; 90,60 dólares.

18. Twenty One Pilots; 820.699 dólares; 59,28 dólares.

19. Hootie & The Blowfish; 809.014 dólares; 62,32 dólares.

20. Wisin & Yandel; 625.488 dólares; 84,22 dólares.

___

En Internet:

www.pollstar.com