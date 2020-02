Ganancias de Disney caen 23% en el último trimestre

NUEVA YORK (AP) — The Walt Disney Co. dijo el martes que sus ganancias cayeron 23% en el último trimestre, a 2.130 millones de dólares, al absorber pérdidas — y un gran impulso en ingresos — de su nuevo servicio de streaming, Disney Plus.

La compañía dijo que Disney Plus tenía 26,5 millones de suscriptores para el 28 de diciembre, cuando terminó su primer trimestre fiscal. El servicio se lanzó en noviembre, y Disney lo ha posicionado como el futuro de la compañía mientras más personas cancelan sus suscripciones de cable en favor de servicios de video en línea como Netflix.

Disney también tiene 30,4 millones de clientes en Hulu y 6,6 millones de suscritores en ESPN Plus, por los cuales registró grandes ganancias hace un año. Disney ofrece un paquete de tres servicios de streaming.

Por acción, el beneficio fue de 1,17 dólares. Ajustado a artículos no recurrentes, las ganancias fueron de 1,53 dólares por acción. Los analistas encuestados por FactSet anticipaban ganancias de 1,46 dólares.

Los ingresos subieron 36% a 20.900 millones de dólares. Wall Street esperaba ingresos de 20.700 millones.

Las acciones de Disney subieron 1,2% en operaciones vespertinas a 146,50 dólares.

Los ingresos cayeron 20% en la división de canales de cable de Disney, a 4.800 millones de dólares. La compañía dijo que ESPN vio afectadas sus ganancias debido a los elevados costos de programación y producción y un declive en los ingresos por concepto de publicidad al bajar los índices de audiencia.

Los ingresos del ala de radiodifusión subieron 34% a 2.600 millones de dólares, mientras que las ventas en la división de parques se incrementaron 8% a 7.400 millones de dólares y el negocio de películas creció más del doble, a 3.800 millones de dólares, gracias a los estrenos de “Frozen II” y “Star Wars: The Rise of Skywalker" (“Star Wars: El ascenso de Skywalker”).

El negocio directo al consumidor que incluye Disney Plus registró ingresos de 4.000 millones de dólares, un incremento respecto a los 918 millones de hace un año, mientras que sus pérdidas operativas subieron de 136 millones a 693 millones de dólares.