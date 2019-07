Gabriel Jesús se reencuentra con el gol en momento oportuno

BELO HORIZONTE, Brasil (AP) — No anotó goles en cinco partidos del Mundial de 2018. Tampoco había marcado en los primeros cuatro de la Copa América 2019. La sequía apremiaba a Gabriel Jesús, el joven “9” de Brasil.

Pero el pasado reciente quedó en el olvido la noche del martes cuando el atacante de 22 años firmó un tanto y habilitó otro ante el archirrival Argentina, dándole a los anfitriones el pase a la final del torneo con una victoria 2-0.

El adversario de Brasil en el partido decisivo el domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro se sabrá el miércoles, cuando el reinante campeón Chile enfrente a Perú en Porto Alegre.

Habría que remontarse a octubre de 2017 para la última vez que Jesús anotó con la Canarinha, en el triunfo 3-0 ante Chile por las eliminatorias mundialistas. En ese momento muchos creían que el delantero del Manchester City iba a eclipsar a Neymar en el Mundial de Rusia el año pasado.

Después de quedarse debiendo en la máxima cita, Jesús al fin ha levantado su nivel con Brasil en la Copa América.

“No tengo palabras. Creo que todos los partidos son importantes, incluso en los que no me va bien. Estaba convencido que iba a marcar hoy”, dijo el delantero tras la victoria en el estadio Mineirao. “Aprendo de todo esto. Me tenía mucha confianza”.

El gol de Jesús a los 19 minutos fue concebido con una obra de arte del lateral derecho Dani Alves, haciéndole un sombrerito a Marcos Acuña para luego cederle a Roberto Firmino por la derecha. El delantero puso un centro rasante y lo único que Jesús debió hacer fue empujarla mansamente al fondo.

Días atrás, en el empate sin goles contra Paraguay en los cuartos de final, Jesús malogró una ocasión similar para asombro de sus compañeros y aficionados.

“Es muy persistente”, dijo Firmino. “Esa es una buena virtud para un delantero de categoría”.

El gol no fue la única aportación de Jesús ante Argentina. A los 71 minutos, con Lionel Messi y compañía apretando por el empate, el delantero brasileño peinó el balón sobre Juan Foyth en su propia mitad de cancha, se sacó de encima a otros dos argentinos, arrastró la salida del arquero Franco Armani y entregó a Firmino para que batiese con el marco vacío.

Los 56.000 aficionados ovacionaron a Jesús como el mejor del partido. El torneo había arrancado de manera distinta.

El técnic Tite reemplazó a Jesús con Firmino en el once titular en el partido inaugural ante Bolivia. La victoria 3-0 ante el equipo más débil del torneo fue poco convincente.

Jesús empezó a recuperar el protagonismo en el tercer partido de la fase de grupos ante Perú. Sus desplazamientos sin balón y la habilidad para dejar a sus compañeros bien perfilados en la victoria 5-0 convencieron a Tite de que merecía más, pese a que malogró un penal en la agonía.

Otra vez titular ante Paraguay, Jesús no anotó. Pero tampoco lo hicieron sus compañeros y se tuvo que ir a los penales, donde Jesús no se inhibió por el fallo ante Perú y ejecutó el lanzamiento decisivo para acceder a semifinales.

Para la final, Jesús sostuvo que el espíritu de lucha mostrado ante Argentina seguirá intacto.

“Estoy feliz no sólo por el gol, sino por el partido que hicimos”, afirmó.

Jesús ganó la medalla olímpica de oro con Brasil en los Juegos de Río 2016 en el mismo Maracaná.

