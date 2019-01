Funcionario: Salida de tropas de EEUU en Siria ha iniciado

BAGDAD (AP) — Después de días de declaraciones contradictorias sobre cuándo se retirarían las tropas de Estados Unidos de Siria tras la decisión del presidente Donald Trump, un funcionario militar de Estados Unidos dijo el viernes que el proceso ha comenzado con el retiro de parte del equipo militar.

El funcionario dijo que el traslado del equipo es parte de lo que el ejército llama un “retiro deliberado” de Siria, donde unos 2.000 soldados han estado trabajando con una coalición de sirios kurdos y combatientes árabes para derrotar a los remanentes del grupo Estado Islámico.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para poder discutir detalles que todavía no se anuncian públicamente, no ofreció números, pero dijo que el retiro del equipo ya se llevaba a cabo y que un número no especificado de soldados adicionales estadounidenses han sido llevados a Siria para asistir en el proceso, incluso al ofrecer seguridad adicional.

Hora antes, el coronel Sean Ryan, vocero de la coalición encabezada por Estados Unidos para el combate del grupo Estado Islámico, dijo que "el proceso de nuestro retiro deliberado de Siria" ha iniciado. Agregó que no podía proporcionar plazos, ubicaciones ni movimientos por preocupaciones de la seguridad operativa.

Ha habido confusión sobre los planes para implementar la orden de retiro de Trump y las amenazas de Turquía para atacar a los combatientes kurdos, que Ankara considera como terroristas por sus vínculos con insurgentes en Turquía.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, que vigila el conflicto en Siria a través de una red de activistas en territorio sirio, dijo que el retiro inició el jueves por la noche. Agregó que un convoy de aproximadamente 10 vehículos blindados, y algunos camiones, salieron del poblado de Rmeilan, en el noreste de Siria, rumbo a Irak.

___

Karam reportó desde Beirut. Los periodistas de Associated Press Bassem Mroue en Beirut, Nataliya Vasilyeva en Moscú, Zeynep Bilginsoy en Estambul y Robert Burns en Washington, DC, contribuyeron a este despacho.