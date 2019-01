Fuente AP: Rockets envían a Carmelo Anthony a Bulls

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 2 de noviembre de 2018 muestra al alero de los Rockets de Houston, Carmelo Anthony, durante la segunda mitad de un juego de la NBA en Nueva York. Los Rockets están canjeando a Anthony y una cantidad de dinero no revelada a los Bulls, dijo el lunes 21 de enero de 2018 una persona con conocimiento de la situación a The Associated Press. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo)

MILWAUKEE (AP) — Carmelo Anthony se dirige a Chicago, aunque sólo en el papel.

Adónde irá después sigue sin estar claro.

Los Rockets de Houston están canjeando a Anthony y una cantidad de dinero no revelada a los Bulls en un acuerdo que se espera esté terminado el martes, dijo una persona con conocimiento de la situación. La persona habló el lunes con The Associated Press en condición de anonimato porque el canje aún necesita la aprobación de la liga.

Cuando eso ocurra — la única razón por la que no sucedió el lunes es porque la oficina de la NBA estuvo cerrada para conmemorar el Día de Martin Luther King Jr. — Anthony tendrá un nuevo equipo, aunque seguirá sin volver a la duela. Los Bulls no planean poner a jugar a Anthony y buscarán canjearlo antes de la fecha límite del 7 de febrero o en última instancia darlo de baja y permitir que se convierta un agente libre.

El canje pone fin a una corta saga vivida en Houston por Anthony, quien promedió 13,4 puntos en 10 juegos con los Rockets. No ha jugado desde el 8 de noviembre.

Anthony fue cambiado en julio de Oklahoma City a Atlanta, un movimiento que precedió su liberación de los Hawks para firmar con los Rockets. Los Bulls, técnicamente, serán la cuarta franquicia para Anthony en siete meses, con la posibilidad de que se una a otra más en poco tiempo.

“Simplemente tuvimos que ver cómo funcionaron las cosas”, dijo en noviembre el entrenador de los Rockets, Mike D’Antoni, cuando el equipo informó que se estaba separando de Anthony. “Y de la manera en que jugamos probablemente no fue propicia para su juego, y estuvo intentando hacer los sacrificios necesarios y no era justo para él como un jugador del Salón de la Fama jugar de una manera que no era buena para él, y no era buena para nosotros”.

Anthony, que ha sido seleccionado 10 veces al Juego de Estrellas, ha promediado 24 puntos y 6,5 rebotes por juego en su carrera. Fue la tercera selección global en la generación cargada de estrellas del draft de 2003 que incluyó a LeBron James (primera selección), Chris Bosh (la cuarta) y Dwyane Wade (la quinta).