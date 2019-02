Fuente AP: Antonio Brown quiere irse de los Steelers

Fotografía de archivo del 23 de diciembre de 2018 del receptor de los Steelers de Pittsburgh Antonio Brown (84) corriendo luego de recibir un pase frente a los jugadores de los Saints de de Nueva Orleans Marshon Lattimore (al frente y a la derecha) y Kurt Coleman durante la primera mitad de su partido en Nueva Orleans. (AP Foto/Butch Dill, Archivo)

PITTSBURGH (AP) — Antonio Brown quiere marcharse de Pittsburgh. Una persona con conocimiento de la situación informó a The Associated Press que el estelar wide receiver pidió a los Steelers que busquen cambiarle a otro equipo, el último movimiento en un juego de destreza del jugador de 30 años para obligar a Pittsburgh a desplazarlo antes del inicio del campamento de entrenamiento de este verano.

La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque no tenía permiso para discutir públicamente asuntos del personal.

Brown pareció oficializar su decisión en un mensaje en las redes sociales publicado el martes en su cuenta de Instagram. El video incluye lo más destacado de la carrera de Brown con los Steelers, mientras se escucha en segundo plano la letra de “Do What I Want” del rapero Lil Uzi Vert.

“SteelerNation gracias por nueve grandes años!!!”, escribió Brown. “Es hora de seguir adelante”.

El mensaje fue difundido poco después que Brown fue declarado culpable en ausencia por un cargo de conducción imprudente en un tribunal de Pittsburgh el martes por la mañana. Brown fue acusado en noviembre por conducir su coche deportivo negro a más de 100 millas por hora (160 kilómetros por hora) en una zona de 45 mph (72 kph). Pagó una multa de 426,77 dólares. Brown no asistió el martes a la audiencia.

Brown aún tiene tres años restantes del contrato por 72 millones de dólares que firmó en la primavera de 2017, y se mantiene como uno de los jugadores más dinámicos de la liga. Es el único jugador en la historia de la NFL con seis temporadas consecutivas con 100 recepciones y sumó 104 recepciones para 1.297 yardas y un récord de la franquicia de 15 touchdowns en 2018.

Sin embargo, la conducta de Brown se convirtió cada vez más errática el otoño pasado. El nadir se presentó antes del partido de Pittsburgh contra Cincinnati en la semana 17. El equipo lo envió a casa el viernes previo al duelo con una aparente lesión en la pierna y no ofreció una actualización de su condición al entrenador en jefe, Mike Tomlin, sino hasta el domingo en la mañana, cuando su agente, Drew Rosenhaus, le avisó a Tomlin que Brown estaba disponible para jugar.

Tomlin optó por dejar inactive a Brown, quien no se presentó a limpiar su casillero o realizar una entrevista de salida con el cuerpo de entrenadores. Se retiró del Pro Bowl con una lesión y el presidente del equipo, Art Rooney II, indicó que el equipo no había podido hacer contacto con Brown en las semanas posteriores a que Pittsburgh finalizó con foja de 9-6-1 y no clasificó a los playoffs.

Rooney, sin embargo, destacó el mes pasado que no planea “menospreciar” a Brown y no cerró la puerta a su posible regreso. Ese podría seguir siendo el caso, si Brown decide volver o no.