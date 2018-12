Fuente AP: Angelinos contratan a cátcher Lucroy

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El cátcher Jonathan Lucroy se incorporará a los Angelinos de Los Ángeles, dijo el viernes una persona enterada del acuerdo entre ambas partes.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque el club no ha anunciado oficialmente el acuerdo. Los Angelinos carecían de receptores probados en su roster de 40 peloteros.

Yahoo Sports informó que el acuerdo por un año y 3,35 millones de dólares incluye incentivos que podrían elevar la compensación de Lucroy a más de cuatro millones de dólares.

Los Ángeles será el quinto equipo de Lucroy en cuatro temporadas. La campaña anterior, con los Atléticos de Oakland, Lucroy bateó para .241 con 51 impulsadas en 126 encuentros.

Lucroy comenzó su carrera con Milwaukee y apareció en el Juego de Estrellas en 2014 y 2016. Pasó fugazmente por Texas y Colorado antes de incorporarse a Oakland.