Festival de Londres devela programa con 1/3 de directoras

LONDRES (AP) — Más de un tercio de las películas del Festival de Cine de Londres de este año fueron dirigidas por mujeres, dijeron el jueves los organizadores al presentar el programa para el evento de octubre.

El festival dijo que el 38% de todas las películas y 30% de los 225 largometrajes son de directoras, un incremento de 24% respecto al 2017.

Las películas dirigidas por mujeres en el festival, previsto del 10 al 21 de octubre, incluyen el thriller policial "Destroyer" de Karyn Kusama, con Nicole Kidman, y el drama de Sara Colangelo "The Kindergarten Teacher", con Maggie Gyllenhaal.

La directora artística Tricia Tuttle dijo que el festival no se había fijado ninguna cuota, pero que incrementar la diversidad de todo tipo siempre es esencial en las decisiones de programación.

"No nos propusimos decir que el 50% deben ser cineastas mujeres. De verdad encontramos este talento increíblemente rico", dijo.

La 62da edición anual del Festival de Cine de Londres abrirá con el thriller de ladrones de Steve McQueen "Widows", uno de los 39 largometrajes británicos en la selección, y cerrará con la biografía de John S. Baird sobre Laurel y Hardy, el Gordo y el Flaco, "Stan & Ollie".

Muchos votantes de las academias de cine británica y estadounidense viven en Londres, y en años recientes el festival de otoño ayudó a impulsar películas como "La La Land" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" para la temporada de premios.

La selección de este año incluye la épica de David Mackenzie "Outlaw King", protagonizada por Chris Pine como Roberto I de Escocia; el western de Joel y Ethan Coen "The Ballad of Buster Scruggs"; “Roma” de Alfonso Cuarón, filmada en la Ciudad de México; y el musical londinense de Tinge Krishnan "Been So Long".

También destacan "If Beale Street Could Talk", una adaptación de la novela de James Baldwin ubicada en Harlem del director de "Moonlight" Barry Jenkins; "A Private War" de Matthew Heineman, con Rosamund Pike como la corresponsal de guerra Marie Colvin; y "The Front Runner" de Jason Reitman, protagonizada por Hugh Jackman como Gary Hart, cuya campaña presidencial de 1988 fue interrumpida por un escándalo.

También se estrenarán los primeros dos episodios de la miniserie "The Little Drummer Girl", una adaptación de John Le Carre dirigida por el surcoreano Park Chan-wook.

Un jurado presidido por el director de "Room" Lenny Abrahamson seleccionará a la ganadora del premio a la mejor película de entre 10 cintas elegidas por el festival, la mitad de ellas dirigidas por mujeres.

La competencia incluye "Destroyer" de Kusama; la aventura criminal "The Old Man and the Gun" de David Lowery, con Robert Redford en el que ha dicho sería su último papel; el drama sobre una familia disfuncional "Happy New Year, Colin Burstead", del director británico Ben Wheatley; el drama sobre tráfico sexual "Joy", de Sudabeh Mortezai; la épica histórica china "Shadow", de Zhang Yimou; y el drama de guerra "Sunset" de Laszlo Nemes, el director de la ganadora del Oscar "El hijo de Saúl".