Extienden detención de expresidente de Nissan Carlos Ghosn

TOKIO (AP) — El expresidente de Nissan Carlos Ghosn quedará detenido al menos hasta el 11 de enero, dijo el lunes la Corte del Distrito de Tokio, donde enfrenta acusaciones que causaron su caída sorprendente.

Ghosn, que encabezó Nissan Motor Co. durante dos décadas y ayudó a salvar a la compañía japonesa del borde de la bancarrota, fue arrestado el 19 de noviembre por sospechas de falsificar reportes financieros. Enfrenta además una acusación de abuso de confianza, por la cual su detención había sido aprobada inicialmente hasta el 1 de enero.

El tribunal de Tokio dijo en una declaración que había aprobado el pedido de la fiscalía de una extensión de 10 días.

Ghosn ha sido acusado de no reportar unos 5.000 millones de yenes (4 4 millones de dólares) de su paga entre 2011 y 2015.

La familia de Ghosn y amigos cercanos dicen que el exejecutivo mantiene su inocencia porque la suma no reportada no fue realmente decidida ni pagada y Nissan no sufrió pérdidas monetarias debido al presunto abuso de confianza.

No estaba claro cuándo Ghosn quedará en libertad bajo fianza.

En Japón, la presentación de cargos formales puede significar que el acusado queda detenido durante meses, a veces hasta el comienzo del juicio, por temores a manipulación de la evidencia.