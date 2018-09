Exclusiva AP: Maná será reconocida como Persona del Año 2018

NUEVA YORK (AP) — Maná será distinguida como Persona del Año 2018 por la Academia Latina de la Grabación y Fher Olvera, el vocalista de la emblemática banda mexicana de rock, no puede evitar rememorar sus inicios “en un camioncito picando piedra”.

“La banda Maná empezó desde abajito”, dijo Fher en una entrevista reciente con The Associated Press desde su casa en Guadalajara, Jalisco, México. “Es una sorpresa muy grande todo lo que nos sucede en nuestras vidas como artistas y lo que ha ido sucediendo en nuestra vida profesional (...), entonces llegar a este punto donde ya vas a ser ‘Person of the Year’ de una premiación de esa índole es un logro grande y la verdad pues sí, nos apasionó la noticia”.

El grupo será reconocido por sus extraordinarios logros creativos y contribuciones filantrópicas a la comunidad latina, así como por su apoyo constante y dedicado a la preservación y protección del medio ambiente y de los derechos humanos, anunció la academia el miércoles por la mañana.

Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros serán agasajados el miércoles 14 de noviembre, en la víspera de los Latin Grammy, en una gala-concierto en el centro de eventos Mandalay Bay de Las Vegas donde una variedad de estrellas latinas interpretarán algunos éxitos de su repertorio, que incluye “Vivir sin aire”, “Cuando los ángeles lloran” y “Rayando el sol”, entre muchos otros.

"Maná es una banda icónica con profunda conciencia social y ambiental que ha creado composiciones cautivadoras y vibrantes durante más de tres décadas", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de Grabación, en un comunicado. "Fusionando principalmente sonidos del funk, reggae, ska, bolero y un espectro de ritmos latinos mezclados con el rock más puro, Maná ha creado verdaderos himnos musicales”.

“Además de convertirse en íconos de la música latina en todo el mundo, sus integrantes han luchado por lograr justicia social, igualdad global, y fomentar la protección ambiental usando la fuerza de sus melodías y letras, que recuerdan a nuestras comunidades su fuerza, capacidad de recuperación y nuestro valor cultural inherente", añadió.

El premio Persona del Año se otorga a músicos de ascendencia iberoamericana en reconocimiento no solo a sus logros en la industria de la música latina, sino también por sus profundos esfuerzos humanitarios.

A lo largo de las últimas tres décadas, Maná ha usado su voz para llamar la atención sobre problemas ambientales, sociales, políticos y de derechos humanos en todo el mundo, a través de sus canciones, sus conciertos y, en los últimos años, sus redes sociales. En 1996 creó la Fundación Ecológica Selva Negra, que lucha por preservar especies en peligro de extinción, ofrece programas educativos sobre el medio ambiente y contribuye y organiza proyectos de desarrollo comunitario. También ha promovido el voto latino en Estados Unidos y América Latina y denunciado lo que considera injusticias sociales en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia.

“Cuando me han criticado por qué me meto en asuntos internos de otros países, decir eso es una tontería porque no es que seamos países, es un error de connotación”, dijo Olvera. “Somos humanos, somos gente, y la gente nos tiene que importar. No solamente la de nuestra familia o la de nuestra ciudad o de nuestro país, ¡nos tiene que importar la gente del mundo! Esto es un mismo barco”.

Recordó que desde sus inicios en Guadalajara, a mediados de los 80, vieron que el rock ‘n’ roll usaba su plataforma para poder protestar o denunciar y promover un mundo mejor. “Así lo hizo John Lennon, o Bob Marley, o Bob Dylan”, señaló.

“Nosotros siempre hemos tenido la intención de poder regresar algo a todos nuestros fans, a nuestra comunidad latinoamericana que nos ha recibido de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, Chile y Argentina, de una forma impresionante”, dijo el músico. “Entonces nosotros les damos lo mejor que tenemos que es la música, que es los textos que sabemos escribir, y también queremos usar esa voz para mejorar un poco la vida de los latinos en general en los Estados Unidos y en el resto del continente”.

Maná, laureada con seis Latin Grammy y cuatro Grammy, es una de las bandas más influyentes de América Latina. Tiene más de 133 discos de oro, 256 discos de platino y más de 48 éxitos No. 1 a nivel mundial. Sus clásicos "No ha parado de llover", "Rayando el sol", "De pies a cabeza", "Labios compartidos", "Bendita tu luz" y "Mi verdad", entre muchos otros, se han convertido en himnos de la banda sonora latinoamericana.

Entre los artistas que han sido nombrados Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación se encuentran Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.

Las ganancias netas del concierto, por concepto de boletería, serán destinadas a la Fundación Cultural Latin Grammy, cuya misión es promover los aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado y herencia musical.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.