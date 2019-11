Exclusiva AP: EEUU sabía que Zelenskiy se sintió presionado

WASHINGTON (AP) — A pesar de que lo niega, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se sentía presionado por el gobierno de Donald Trump para investigar al exvicepresidente Joe Biden antes de la llamada telefónica en julio que llevó al proceso de juicio político en Washington.

A comienzos de mayo, el personal en la embajada estadounidense en Kiev, incluida la entonces embajadora estadounidense Marie Yovanovitch, se enteraron de una reunión donde Zelenskiy pidió consejo sobre cómo negociar la difícil posición en que se encontraba, dijeron dos fuentes con conocimiento del caso.

El mandatario ucraniano temía que Trump y sus allegados le estaban presionando a tomar medidas que podrían afectar la campaña electoral estadounidense del 2020, indicaron las fuentes que pidieron permanecer anónimas.

Los detalles de las reuniones demuestran que funcionarios estadounidenses estaban al tanto desde temprano sobre las inquietudes de Zelenskiy, a pesar de que el líder ucraniano lo negó en una conferencia de prensa conjunta con Trump en septiembre. Según las fuentes, sus apuntes internos del Departamento de Estado indican que Zelenskiy trató de ocultar el verdadero propósito de la reunión el 7 de mayo __que era sobre cómo lidiar con la Casa Blanca de Trump__ diciendo que era para hablar asuntos energéticos.

Los republicanos se han valido de las declaraciones públicas de Zelenskiy para negar que el mandatario ucraniano se sintiera presionado para hacer investigación alguna y que por lo tanto no tienen fundamento las acusaciones demócratas.

“Ambos presidentes han declarado claramente que no hubo presión, no hubo exigencia, no hubo condiciones, no hubo chantaje, no hubo corrupción”, aseveró John Ratcliffe, legislador republicano de Texas, en una de las audiencias.

La premisa central en la pesquisa de juicio político es que Trump, por medio de allegados, exigía que Ucrania, bajo amenaza de agresión rusa, investigara a políticos demócratas a cambio de apoyo estratégico y militar.

Numerosos testigos han declarado bajo juramento, tanto en sesiones a puertas cerradas como abiertas al público, que aliados de Trump presionaron a Ucrania a investigar a Biden y a su hijo, y al mismo retenían la ayuda militar y la promesa de un ansiado encuentro de Zelenskiy con Trump.

Los apuntes de las reuniones y otros relatos sobre la ansiedad de Zelenskiy ante el interés de Trump en unas investigaciones, parecen indicar que los demócratas tienen pruebas para refutar los argumentos republicanos de que Zelenskiy nunca sintió presión para investigar a Biden.

The Associated Press reportó el mes pasado sobre la reunión de Zelenskiy el 7 de mayo con dos asesores y con Andriy Kobolyev, presidente de la empresa de gas estatal Naftogaz y con Amos Hochstein, un estadounidense que es miembro de la junta directiva de la empresa. Antes del encuentro, Hochstein le dijo a la embajadora Yovanovitch las razones por las que había sido convocado.

Por separado, Hochstein le informó a dos funcionarios de la embajada estadounidense, Suriya Jayanti y Joseph Pennington, sobre las inquietudes de Zelenskiy, dijeron las dos fuentes que hablaron con la AP. Jayanti y Pennington tomaron apuntes de la reunión, dijeron las fuentes.

