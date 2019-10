Exclusiva AP: Andrews reflexiona sobre sus años en Hollywood

LOS ÁNGELES (AP) — Julie Andrews está ayudando a Turner Classic Movies a programar una noche de películas de su carrera más allá de "Mary Poppins" y "The Sound of Music" (“La novicia rebelde”).

La emblemática actriz de 84 años dará instrucciones para "Thoroughly Modern Millie" (“Millie”), ''Victor/Victoria" y "That's Life!" (“¡Así es la vida!”) en TCM el 29 de octubre a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del 30).

The Associated Press tuvo un asiento en primera fila durante las conversaciones de Andrews con el presentador de TCM Ben Mankiewicz cuando el programa se grabó hace unos meses.

El programa se transmitirá dos semanas después de la publicación del segundo libro de memorias de Andrews, "Home Work: A Memoir of My Hollywood Years", que sale a la luz el martes y cubre los años desde su debut en Hollywood en "Mary Poppins" hasta el estreno de "That's Life!" en 1986.

Andrews dice que tiene material suficiente para un tercer libro, pero que no está lista para comprometerse a escribirlo.