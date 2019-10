Errol Spence herido gravemente en accidente de tránsito

ARCHIVO - En esta foto del 28 de septiembre de 2019, Errol Spence Jr. (centro) celebra su victoria ante Shawn Porter en una pelea por el título mundial welter del CMB y la FIB en Los Ángeles. (AP Foto/Ringo H.W. Chiu, File) less ARCHIVO - En esta foto del 28 de septiembre de 2019, Errol Spence Jr. (centro) celebra su victoria ante Shawn Porter en una pelea por el título mundial welter del CMB y la FIB en Los Ángeles. (AP Foto/Ringo ... more Photo: Ringo H.W. Chiu, AP Photo: Ringo H.W. Chiu, AP Image 1 of / 3 Caption Close Errol Spence herido gravemente en accidente de tránsito 1 / 3 Back to Gallery

DALLAS (AP) — El campeón mundial welter Errol Spence sufrió un choque cuando conducía su Ferrari a gran velocidad en Dallas la madrugada del jueves y resultó gravemente herido, aunque se espera que sobreviva.

El choque ocurrió poco antes de las 3 de la mañana, cuando el vehículo de Spence cruzó la mediana y se metió en el carril en sentido contrario y se volteó varias veces, expulsando a Spence, que no llevaba cinturón de seguridad, dijo la policía. Spence fue hospitalizado y colocado en la unidad de cuidados intensivos.

"Sus lesiones no son críticas. Sus padres están con él en el hospital” dijo Tim Smith, vocero de la empresa promotora de Spence, Premier Boxing Champions, a The Associated Press.

La policía informó que investiga la causa del accidente, pero apuntó que el Ferrari viajaba a exceso de velocidad.

El mes pasado, el exboxeador olímpico añadió el cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo al de la Federación Internacional de Boxeo con una emocionante victoria por decisión dividida sobre Shawn Porter en Los Ángeles.

Con su capacidad atlética y habilidades técnicas, Spence se ha convertido en uno de los boxeadores más populares y ha conseguido una serie de victorias en años recientes. Ganó el cetro de la FIB en el 2017 al vencer por nocaut técnico al inglés Kell Brook, y lo defendió en tres ocasiones, culminando con una paliza a Mikey García en marzo.

Spence, de 29 años, emergió victorioso de su combate con el veterano Porter (30-3-1), que tuvo varios intercambios furiosos y tuvo a la concurrencia en el Staples Center de pie durante todo el 12do asalto, y animando a ambos boxeadores cuando se abrazaron tras el campanazo final.

De cara a ese combate, en el que era favorito, Spence tenía numerosas opciones atractivas, incluyendo una posible pelea con el revitalizado Manny Pacquiao y una con el campeón invicto Terrence Crawford.