“Equalizer 2” le gana a “Mamma Mia” por poco

LOS ANGELES (AP) — "The Equalizer 2" se enfrentó a otra secuela, la musical "Mamma Mia! Here We Go Again", y resultó vencedora.

La cinta de suspenso y acción de Denzel Washington recaudó 36 millones en su primer fin de semana en taquilla para llevarse el primer puesto. "Mamma Mia 2" le siguió de cerca con casi 35 millones.

De hecho, los primeros cinco puestos por venta de boletos estuvieron dominados por secuelas y casi también las primeras 10 cintas del fin de semana. La película animada "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation" quedó en tercer puesto con 23,8 millones, sumando un total de 91,7 millones.

La cinta de Disney y Marvel "Ant-Man and the Wasp" quedó en cuarto con 16,5 millones, mientras que "Incredibles 2" de Disney terminó en quinto con 11,9 millones. La película ha sumado 557,7 millones en seis semanas en cines de Norteamérica.

A continuación, las 10 películas con los mayores ingresos de taquilla de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según cifras compiladas el lunes por la firma especializada comScore:

1. "The Equalizer 2", 36 millones de dólares

2. "Mamma Mia! Here We Go Again", 34,9 millones

3. "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation", 23,7 millones

4. "Ant-Man and The Wasp", 16,5 millones

5. "Incredibles 2", 11,8 millones

6. "Skyscraper", 11,3 millones

7. "Jurassic World: Fallen Kingdom", 11,2 millones

8. "The First Purge", 5,1 millones

9. "Unfriended: Dark Web", 3,6 millones

10. "Sorry To Bother You", 2,8 millones