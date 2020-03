Elmo educa a los niños sobre lavado de manos contra COVID-19

NUEVA YORK (AP) — Elmo, Rooster y Lucas Come Galletas hacen su parte para ayudar a los niños a mantenerse a salvo durante la pandemia de coronavirus.

Los adorados títeres de Plaza Sésamo aparecerán en cuatro comerciales animados en los que les recordarán a sus jóvenes seguidores que tengan cuidado al momento de lavarse las manos o estornudar.

Una de las canciones características de Elmo, “Bushy Brush”, para cepillarse los dientes, fue actualizada a “Washy Wash” para el lavado de manos. Rooster aparece en otra de las pautas de 30 segundos para recordarles a los niños que deben “lavarse las manos ahora” antes de comer, jugar o usar el baño.

El nuevo contenido del sitio web SesameStreet.org/caring se suma al lanzamiento de la semana pasada de la iniciativa Sesame Workshop Caring for Each Other para ayudar a que las familias se mantengan saludables física y mentalmente durante la actual crisis de salud. El proyecto en general va de los mensajes de optimismo a las actividades de aprendizaje de lectura, matemáticas y ciencia.

Los nuevos comerciales serán distribuidos a nivel mundial en 19 idiomas a través de socios como HBO, PBS Kids, YouTube y Ad Council.

“Mientras familias de todo el mundo se ajustan a sus nuevas realidades, padres y tutores buscan ayuda en la creación de nuevas rutinas, permanecer saludables y fomentar el aprendizaje en casa mientras los pequeños están fuera de la escuela”, dijo la doctora Rosemarie Truglio, vicepresidenta senior de contenido en Sesame Workshop.

La productora seguirá poniendo a disposición de los padres y tutores nuevos recursos para la creación de rutinas, la promoción de aprendizaje a través de los juegos y el manejo de ansiedad. Las familias también pueden ver episodios de Plaza Sésamo en las estaciones de HBO y PBS así como el stream en vivo de PBS Kids. Las plataformas digitales de PBS Kids ofrecen episodios gratuitos bajo demanda de “Plaza Sésamo, así como más de 110 libros digitales gratuitos de “Plaza Sésamo”, en las principales plataformas de lectura en línea.