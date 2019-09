El Gimnasia de Maradona cae en el debut

BUENOS AIRES (AP) — El regreso de Diego Armando Maradona al fútbol argentino, como técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, no bastó en el debut para mejorar el desempeño del conjunto tripero, que cayó el domingo por 2-1 como local ante Racing de Avellaneda por la sexta fecha de la Superliga.

Diego González abrió el marcador para La Academia a los 35 minutos. Igualó Matías García a los 51 y Matías Zaracho marcó el gol del triunfo racinguista a los 53.

Antes del cotejo, Maradona ingresó en la cancha a paso lento y formó parte de la fotografía de la formación inicial de Gimnasia.

“Me pongo loco de felicidad. Me emociona. Quiero darle un abrazo al Chacho (Eduardo Coudet, técnico de Racing)”, dijo Diego antes del comienzo del encuentro.

Ambos entrenadores se abrazaron efectivamente al costado de la cancha.

“Todos los futbolistas salimos a una cancha para arrancarle una sonrisa a la gente. Yo lo he logrado”, afirmó Maradona.

Entre las personas que concurrieron para mirar el primer encuentro de Maradona como técnico de Gimnasia, figuró Claudio Caniggia, amigo cercano del ex 10 de la selección.

“Lo adoro”, manifestó Maradona, quien fue acompañado en el banco por Sebastián Méndez, su ayudante de campo.

Este es el tercer ciclo de Maradona como entrenador en Argentina. En 1994 dirigió a Deportivo Mandiyú y en 1995 precisamente a Racing. En ninguno de los dos clubes obtuvo buenos resultados.

El retorno de Maradona ocurre tras una estadía de un año en México, donde dirigió a los Dorados de la segunda división. Llevó al conjunto de la ciudad noroccidental de Culiacán a la final de la segunda categoría en dos ocasiones, sin lograr el ascenso.

Racing tuvo mayor posesión al comienzo, pero no logró llegar al área local. Sólo a los 30 se produjeron jugadas de peligro, pero a favor de Gimnasia y Esgrima. El paraguayo Víctor Hugo Ayala ejecutó un tiro libre directo desde larga distancia que el internacional chileno Gabriel Arias sacó con brillantez. En el mismo minuto, Arias despejó un cabezazo del defensor Leonardo Morales.

Racing abrió el marcador en otro córner, pero a su favor. Diego González cabeceó de pique al suelo y el portero Alexis Martín no logró retener.

A los 48, David Barbona disparó al travesaño. Tres minutos después, llegó el empate local. Centro y testarazo de Matías García pegado a un palo.

La alegría duró poco en el estadio, porque dos minutos más tarde Barbona volvió a rematar a portería, hubo un rebote en un zaguero y Zaracho tocó a la red.

A los 93, García tuvo una ocasión muy propicia, pero su remate se fue arriba del larguero.

“La tuvimos en el final. No me puede gustar el fútbol de Racing, pero es práctico”, dijo Maradona. Sobre su formación, valoró: “Los vi bien. Esto no termina, hay que seguir trabajando”.

Esta fue la sexta victoria consecutiva de Racing sobre Gimnasia en primera.

Más tarde, Rosario Central recibe a Newell’s Old Boys en un nuevo clásico y Boca es anfitrión de Estudiantes en La Bombonera. En otros partidos, Banfield juega con Talleres e Independiente con Lanús. El lunes completarán Aldosivi ante Patronato, Vélez Sarsfield frente a Atlético Tucumán.

El sábado, River venció por 4-0 a Huracán y Colón por 2-1 a San Lorenzo. En otros resultados de la jornada sabatina: Arsenal de Sarandí 4, Unión 1; Central Córdoba 1, Defensa y Justicia 2; Godoy Cruz 0, Argentinos Juniors 1.

Posiciones principales: San Lorenzo 13 puntos; Arsenal, Argentinos 12; River, Boca 11; Talleres, Lanús, Patronato 10; Newell’s, Central 9.