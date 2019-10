ESPN: empleado de Angelinos dio opioides a Skaggs

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Los Angelinos de Los Ángeles negaron tener conocimiento sobre si una persona que ha trabajado durante años para la organización había proporcionado drogas al lanzador Tyler Skaggs, fallecido este año.

El club salió así al paso de información difundida el sábado por el programa “Outside the Lines”, de la cadena ESPN.

Eric Kay, quien durante 24 años ha trabajado en el departamento de relaciones públicas de los Angelinos, dijo a la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) que había entregado opioides a Skaggs y los había consumido con el pitcher por mucho tiempo, de acuerdo con la emisión. Según el programa, Kay observó la forma en que Skaggs había aspirado tres rayas de píldoras pulverizadas dentro de su habitación de hotel en Southlake, Texas, una noche antes de que se le hallara sin vida.

Asimismo, Kay dijo a la DEA que, según su opinión, varios peloteros más de los Angelinos consumían opioides, informó ESPN.

“Nunca hemos oído que algún empleado haya proporcionado narcóticos ilegales a algún pelotero, o que algún pelotero los haya solicitado”, dijo el presidente de los Angelinos, John Carpino, en un comunicado. “Los Angelinos mantienen una política estricta de tolerancia cero al uso de drogas ilícitas por parte de peloteros y personal. Cada uno de nuestros jugadores debe cumplir también con el Acuerdo Conjunto de las Grandes Ligas sobre Drogas. Seguimos llorando la pérdida de Tyler y cooperamos plenamente con las autoridades mientras siguen con su investigación”.

El cadáver de Skaggs fue encontrado dentro de su habitación de hotel el 1 de julio, antes del comienzo de una serie ante los Rangers de Texas. La oficina del médico forense del condado de Tarant informó que el lanzador de 27 años se ahogó con su propio vómito tras consumir una mezcla de alcohol con los analgésicos fentanilo y oxicodona.

La oficina de las mayores emitió un breve comunicado en el cual indicó que “no estaba al tanto de ninguna de estas acusaciones”.

“Las Grandes Ligas cooperarán plenamente con la investigación del gobierno y realizarán su propia investigación cuando la primera esté completa”, reza el comunicado.

Kay se encuentra bajo licencia administrativa de los Angelinos desde julio. ESPN informó que se ha sometido a un tratamiento ambulatorio contra la adicción.

El empleado no respondió de inmediato a un mensaje que le envió The Associated Press para solicitarle declaraciones.

Asimismo, Kay afirmó que dos dirigentes de los Angelinos estaban al tanto del consumo de drogas por parte de Skaggs. Entre ellos habría estado Tim Mead, quien durante 40 años había laborado para el club y quien era jefe de Kay.

Mead se marchó del equipo en junio para ocupar el cargo de presidente del Salón de la Fama.

En declaraciones a ESPN, Mead negó tener conocimiento de que Skaggs consumiera drogas.

La cadena indicó que Kay había informado a los investigadores que obtuvo ilegalmente seis píldoras de oxicodona y dio tres a Skaggs poco antes de que el equipo partiera de Anaheim hacia su gira en Texas.

La oficina de las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros prevén abordar una posible implementación de análisis más estrictos para detectar el consumo de opioides, tras el deceso de Skaggs.