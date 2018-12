EEUU: Demócrata insinúa que socio de Trump mintió a Congreso

WASHINGTON (AP) — El demócrata de mayor jerarquía en la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes dijo el domingo que el testimonio del exasesor de campaña del presidente Donald Trump, Roger Stone, debería ser remitido al fiscal especial Robert Mueller “para su consideración sobre si es necesario presentar cargos por perjurio”.

El representante Adam Schiff hizo declaraciones días después de que el exabogado del presidente se declaró culpable de haberle mentido al Congreso, lo que planteó cuestionamientos sobre si el fiscal especial buscaría presentar cargos similares contra otras personas implicadas en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Schiff comentó en el programa “This Week” de la cadena ABC que los correos electrónicos entre Stone y un socio, Jerome Corsi, son “incongruentes” con el testimonio que Stone dio ante la comisión el año pasado.

El demócrata, que se prevé asuma la presidencia de la comisión de inteligencia cuando su partido tome el control de la Cámara de Representantes el próximo año, insinuó que otras personas podrían estar en peligro legal por haber dado un testimonio falso a la comisión del Congreso.

En general, existe un elevado umbral jurídico requerido para demostrar tal cargo, pero Schiff dijo que “hay algunas personas que estoy seguro han alcanzado y superado ese umbral”.

Los investigadores de Mueller intentan determinar si Corsi y Stone tenían conocimiento de los planes de WikiLeaks para publicar el material hackeado que perjudicaba a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han dicho que Rusia fue la fuente de dicho material hackeado.

Los documentos elaborados por el equipo de Mueller que forman parte de un posible acuerdo de culpabilidad con Corsi, los cuales éste ha rechazado, contienen extractos de los correos electrónicos que envió a Stone durante el verano de 2016 sobre WikiLeaks.

A fines de julio de 2016, Stone mandó un correo a Corsi en el que le pidió ponerse en contacto con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange _quien vive en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012_, de acuerdo con los documentos. Stone dijo que quería que Corsi intentara obtener los correos electrónicos que el grupo tenía sobre Clinton.

Tanto Stone como Corsi han rechazado haber cometido alguna acción ilegal. Stone ha negado conocer a Assange o haber servido de canal para WikiLeaks. El mes pasado, comentó a The Associated Press que no tenía “una notificación avanzada de la fuente o el contenido, ni del momento exacto en la publicación de la información de WikiLeaks”.

Corsi ha dicho que el correo electrónico enviado a Stone en respuesta _el cual pronosticó con precisión que WikiLeaks publicaría información perjudicial sobre el presidente de la campaña de Clinton John Podesta en octubre_ estuvo basado en su propia deducción y no en el resultado de alguna información o fuente cercana al grupo.

Los fiscales de la oficina de Mueller habían ofrecido a Corsi un acuerdo para declararse culpable de un cargo por testimonios falsos, pero éste dijo que rechazó la oferta debido a que no engañó a sabiendas a los investigadores. Corsi dijo que ahora espera que sea acusado.