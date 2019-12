Drake es artista más reproducido de la década de Spotify

NUEVA YORK (AP) — Drake es el rey del streaming: el rapero fue nombrado artista más reproducido de la década de Spotify. El reggaetonero Bad Bunny, en tanto, quedó entre los primeros cinco de 2019.

Spotify anunció el martes que la música de Drake suma 28.000 millones de reproducciones en los últimos 10 años. Ed Sheeran quedó en segundo lugar, seguido por Post Malone, Ariana Grande y Eminem.

Sheeran se apuntó la canción más reproducida de la década: “Shape of You”.

Para 2019, Post Malone es el artista más reproducido a nivel mundial. Billie Eilish, Grande, Sheeran y Bad Bunny completan los primeros cinco puestos. El álbum debut de Eilish — “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” — es el más reproducido del año, mientras que “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello encabeza la lista de canciones.

El podcast más reproducido del año en Spotify fue “The Joe Budden Podcast with Rory & Mal”.