Diseñadora Kate Spade es hallada muerta en su apartamento





NUEVA YORK (AP) — Kate Spade, una diseñadora de modas conocida por sus elegantes bolsos, fue hallada ahorcada en su apartamento de Park Avenue el martes por la mañana en un aparente suicidio, dijeron las autoridades.

La creadora de 55 años dejó una nota en la escena. Personal de limpieza la encontró alrededor de las 10:20 am. No está claro cuánto tiempo tenía muerta. El médico forense realizaría una autopsia.

Agentes dijeron que Spade fue hallada con una bufanda roja alrededor del cuello que estaba enganchada al pomo de una puerta. No estaban autorizados a dar información; hablaron con The Associated Press a condición de anonimato.

La compañía que fundó, Kate Spade New York, tiene más de 140 tiendas al menudeo y de descuento en todo Estados Unidos y más de 175 tiendas a nivel internacional.

Julia Curry, una vocera de la compañía, dijo que "Kate será profundamente extrañada" y que sus "pensamientos están con Andy y toda la familia Spade en este momento".

Spade, quien fue editora de accesorios de la revista Mademoiselle, lanzó su compañía con su esposo Andy desde su apartamento en 1993. Comenzó en base a seis tipos de bolso que pensó que toda mujer trabajadora necesitaba y causó gran sensación.

"Crecí en el Midwest (la región del centro-norte de Estados Unidos), donde uno tiene que tener algo porque le gusta, no porque se supone que deba tenerlo", dijo la nativa de Kansas City, Misuri, a The Associated Press en el 2004. "Para nuestras clientas, la moda está en el lugar apropiado de sus vidas. Es un adorno, no una obsesión".

De los originales bolsos tipo caja se expandió a zapatos, maletas y otros accesorios, además de una línea para el hogar, papelería y tres libros. Ganó múltiples premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos y fue nombrada una "gigante del diseño" por la revista House Beautiful.

"Como accesorio, un gran bolso que lleva un atuendo a otro lugar es interesante", dijo Spade a la AP en una entrevista en el 2000.

Se retiró de su empresa en el 2007, al año siguiente de que la compañía entonces conocida como Liz Claiborne Inc. la adquiriera de Neiman Marcus Group por 125 millones de dólares.

Coach, ahora conocida como Tapestry, compró la marca Kate Spade el año pasado por 2.400 millones de dólares, buscando ampliar su atractivo.

Por su parte, Spade y su esposo comenzaron una nueva compañía de bolsos hace unos años, Frances Valentine. Y ella se cambió el nombre a Katherine Noel Frances Valentine Brosnahan Spade, dijo en una entrevista en NPR este año.

Además de su esposo, Spade deja una hija nacida en el 2005.