La primera ministra británica Theresa May parte luego de una conferencia de prensa en 10 Downing Street, Londres, 15 de noviembre de 2018. El dirigente opositor británico Jeremy Corbyn dijo el domingo 18 de noviembre de 2018 que un nuevo referendo sobre Gran Bretaña y la Unión Europea es “una opción para el futuro”, no para hoy. (AP Foto/Matt Dunham, Pool) less