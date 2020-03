Dier confronta a hincha tras derrota de Tottenham

LONDRES (AP) — Eric Dier, mediocampista del Tottenham, trepó al graderío para confrontar a un hincha luego de la derrota que sentenció el miércoles la eliminación del equipo ante el Norwich en la Copa de la FA.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran el momento en que Dier sube a una sección del graderío donde se encontraban los aficionados locales. Salta varias filas de asientos y encara al hincha, antes de que personal de seguridad lo controle y lo acompañe de regreso a la cancha.

El técnico de los Spurs, José Mourinho, dijo que, al parecer, el hincha insultó al hermano de Dier tras la derrota en penales. Sin embargo, el estratega portugués reconoció que el jugador, integrante de la selección inglesa, cometió un error al buscar la confrontación.

“Pienso que Eric Dier hizo algo que los profesionales no podemos hacer, pero hizo también algo que todos haríamos”, indicó Mourinho en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Cuando alguien te insulta y tu familia está involucrada, especialmente tu hermano menor... Esta persona insultó a Eric, el hermano menor no estaba contento con la situación y Eric tampoco. Pero como profesionales no podemos hacer lo que él hizo”.

Mourinho se pronunció en contra de que el club tome medidas contra Dier. Sin embargo, reconoció que el futbolista “se equivocó”.

Norwich superó 3-2 a Tottenham en la serie desde los 11 pasos luego que el duelo de octavos de final terminó empatado 1-1 tras los tiempos extra.