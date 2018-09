De Marchi gana la etapa más larga de la Vuelta a España

LUINTRA, España (AP) — Alessandro De Marchi se desprendió del resto en los últimos cinco kilómetros para llevarse el miércoles la victoria en la etapa más larga de la Vuelta a España, en la que el líder general Simon Yates retuvo su mínima diferencia sobre Alejandro Valverde.

De Marchi formó parte del grupo de 19 ciclistas que se fugaron del pelotón en el punto medio de la 11ma etapa, un recorrido de 207,8 kilómetros (129,1 millas) en el noroeste de España. Bajo una fuerte lluvia, el italiano quedó al frente en soledad para el último ascenso y así conseguir su tercera victoria de etapa en la Vuelta.

“Esta victoria es liberadora. Había esperado mucho por este momento, dijo De Marchi, quien no ganaba una etapa de la Vuelta desde la edición de 2015. “He tenido tres años de altibajos. He trabajado mucho durante este tiempo y me encuentro de nuevo en buenas condiciones”.

El corredor del equipo BMC Racing, ganador de etapas este año en el Tour de Suiza y la Vuelta de la Comunidad Valenciana, superó por 28 segundos al colombiano Jhonatan Restrepo (Katusha–Alpecin) y por casi a un minuto al italiano Franco Pellizotti (Bahrein–Mérida).

No hubo variantes en la clasificación general, con el británico Yates aferrándose al primer puesto con una diferencia de un segundo sobre el español Valverde y de 14 frente al colombiano Nairo Quintana.

“Nunca temí que iba a perder la camiseta roja”, dijo Yates, del equipo Mitchelton-Scott. “Los primeros 100 kilómetros (62,1 millas) fueron muy intensos y caóticos. Anticipamos varios ataques... tomamos algunos riesgos y al final sigo de rojo. Me siento fuerte de piernas, sin problemas, y con disposición para las pruebas de verdad en las etapas de montaña”.

Yates afronta el asedio de Valverde y Quintana, ambos de Movistar.

“El trabajo de los compañeros ha sido realmente bueno y hemos acabado sin complicaciones”, dijo Quintana. “Hemos tirado toda esa segunda parte para intentar preservar nuestras opciones de liderato y para que no se nos fuera esa fuga muy lejos”.

Tanto Quintana como Valverde se quejaron de que los integrantes de Mitchelton-Scott no toman la iniciativa.

"Mitchelton nunca tira porque no es su filosofía, quieren ganar gratis”, dijo Valverde.

“Nosotros tenemos responsabilidad; quizás a otros les dé igual, pero nosotros debíamos trabajar”, añadió Quintana.

La 12da etapa el jueves consistirá en un tramo montañoso de 181,1 kilómetros (112,5 millas) entre Mondonedo y Estaca de Bares, el punto más al norte de España.