Cuba recorta energía eléctrica para evitar apagones masivos

LA HABANA (AP) — Las autoridades cubanas recortaron el consumo eléctrico en sus territorios a partir de esta semana y a fin de evitar apagones masivos en momentos en que la isla enfrenta una crisis financiera.

Un despacho del periódico Invasor _órgano oficial del Partido Comunista en la oriental provincia de Ciego de Ávila_ indicó este fin de semana que luego de una videoconferencia de la Unión Eléctrica con las provincias del país se dispuso las limitaciones. No se especificó sobre las otras, pero a dicha entidad le corresponde una reducción de un 10% del gasto de corriente.

Aunque no hay información oficial, las autoridades se preparan para enfrentar un tórrido verano tropical en medio de las carencias de combustible ocasionadas por la situación política en Venezuela _su principal aliado y quien le vende la mitad del crudo que la isla necesita a precios preferenciales_ y un drástico endurecimiento de las sanciones estadounidenses anunciadas esta semana por la administración del presidente Donald Trump.

Hasta 2007, toda la energía que se generaba en el país se distribuía sin distinción, pero a partir de una crisis energética en ese año y para un mejor control del recurso, se dispuso que cada provincia contara con una cantidad y a partir del incumplimiento se produjera el apagón.

Según constató The Associated Press por ahora no se produjeron dichos cortes ni en la capital, ni en varias provincias aledañas.

Sin embargo cada año y a medida que avanza el verano, las autoridades suelen recortar los horarios de las oficinas públicas o apagar los aires acondicionados en bancos y otras dependencias a fin de evitar los excesos de consumo y racionar el recurso.

“Estamos en un punto crítico”, escribió el periódico Invasor. “Y si en determinado horario del día se agotara el combustible establecido para la jornada, habría que comenzar a quitar la corriente en algún circuito”.

Al mismo tiempo llamó a la población a tomar conciencia del problema. “Son las personas, en el trabajo y en el hogar, quienes deciden en el adecuado uso de una u otra variante de la energía; y el que la derrocha en el centro laboral, además de afectar la economía, pone en peligro al barrio”.

Esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos y el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dieron a conocer un paquete de medidas con el objetivo de dejar a Cuba sin recursos económicos y presionarla hasta un cambio de modelo que seguiría, según dichas autoridades, a la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Cuba se enfrenta en estos días al desabasto de algunos productos de primera necesidad.