Con jaulas, protestan en NY por detención de niños migrantes

Los usuarios que abandonan la estación del sistema de transporte subterráneo de la MTA en Dumbo, Brooklyn, son recibidos por una instalación artística que promueve los derechos de los niños inmigrantes que son retenidos en la frontera con México, el miércoles 12 de junio de 2019, en Brooklyn, Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews)

NUEVA YORK (AP) — Un grupo opuesto a las políticas migratorias de Estados Unidos atrajo la atención de los residentes de Nueva York al colocar en diversas partes de la ciudad dos docenas de jaulas con maniquíes del tamaño de niños en su interior.

La policía atendió un llamado el miércoles cuando una de las jaulas fue encadenada a una señal de tránsito en el centro de Manhattan.

Los maniquíes tienen la forma de niños envueltos en una cobija.

Los altavoces dentro de las jaulas reproducen las voces de niños de verdad que llaman a sus padres entre sollozos después de ser detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La campaña fue lanzada por Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), una organización sin fines de lucro con sede en Texas que defiende los derechos de los inmigrantes.

Las jaulas pretenden poner de relieve la detención de niños inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

Los policías retiraron de las calles la mayoría de las jaulas en cuestión de horas, pero algunas fueron dejadas en el sitio donde fueron colocadas.