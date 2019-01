Coguionista de “Green Book” se disculpa por tuit

LOS ANGELES (AP) — El coguionista de "Green Book" Nick Vallelonga se disculpó por un tuit de 2015 sobre musulmanes y los ataques terroristas del 9 de septiembre que ha resurgido a días de que la película ganara el Globo de Oro.

En el tuit, Vallelonga dijo que el entonces candidato presidencial Donald Trump estaba "100% en lo correcto" al decir que los noticieros locales de Nueva York presentaron en televisión el 9 de septiembre a musulmanes en Jersey City celebrando cuando cayeron las torres y que él lo había visto.

No hay evidencia de que ocurrieran esas celebraciones.

“He dedicado mi vida a tratar de plasmar esta historia sobre superar las diferencias y encontrar un punto en común en pantalla, y me disculpo profundamente con todas las personas asociadas a 'Green Book'", dijo Vallelonga en un comunicado el jueves. "Me disculpo especialmente con el brillante y amable Mahershala Ali, y todos los miembros de la fe musulmana por el dolor que he causado”.

También agregó una disculpa para su fallecido padre Frank Anthony Vallelonga, un actor conocido profesionalmente como Tony Lip, quien en la vida real se hizo amigo del pianista negro Don Shirley y cuya historia es la base para la película. Ali, quien es musulmán, interpreta a Shirley y Viggo Mortensen a Vallelonga padre.

"'Green Book' es una historia sobre amor, aceptación y superar las barreras, haré las cosas de mejor manera”, dice el comunicado.

Tras el incidente Vallelonga borró su cuenta de Twitter.

Su viejo tuit comenzó a circular el miércoles justo cuando el director de "Green Book" Peter Farrelly se disculpó por una historia de hace 20 años que dice que le mostraba sus genitales como broma a sus compañeros de universidad.

"Green Book" ganó el Globo de Oro el domingo a la mejor película musical o comedia.