Charles Barkley se disculpa por comentario a reportera

ARCHIVO - En esta foto del 25 de junio del 2018, Charles Barkley arriba para los Premios de la NBA en el Barker Hangar en Santa Monica, California. Barkley se disculpó en Twitter por un comentario que le hizo a una reportera sobre golpearla. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP) less ARCHIVO - En esta foto del 25 de junio del 2018, Charles Barkley arriba para los Premios de la NBA en el Barker Hangar en Santa Monica, California. Barkley se disculpó en Twitter por un comentario que le hizo ... more Photo: Richard Shotwell, Richard Shotwell/Invision/AP Photo: Richard Shotwell, Richard Shotwell/Invision/AP Image 1 of / 1 Caption Close Charles Barkley se disculpa por comentario a reportera 1 / 1 Back to Gallery

Charles Barkley se disculpó en Twitter por un comentario que le hizo a una reportera sobre la posibilidad de golpearla.

La reportera del sitio Axios Alexi McCammond escribió en Twitter el martes por la noche que, cuando le preguntó a Barkley acerca de su indecisión sobre los aspirantes presidenciales demócratas, el exbasquetbolista le dijo: “Yo no golpeo a mujeres, pero si lo hiciese, te golpearía”.

McCammond dice que cuando ella objetó, Barkley le dijo que ella “no podía aceptar una broma”.

Barkley, un exastro de la NBA que trabaja como analista de baloncesto para TNT, emitió una disculpa el miércoles a través de TurnerSportsPR en Twitter, diciendo que su comentario fue “inapropiado e inaceptable”.

“Fue un intento de broma que no fue nada cómico. No hay excusas para ello y me disculpo”, aceptó Barkley en la declaración.