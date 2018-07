Catar estudia un Mundial con 48 equipos

Photo: David Vincent, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 El presidente de la FIFA Gianni Infantino (segundo a la izquierda) previo al inicio del partido entre Uruguay y Francia por los cuartos de final del Mundial en Nizhny Novgorod, Rusia, el viernes 6 de julio de 2018. (AP Foto/David Vincent) less El presidente de la FIFA Gianni Infantino (segundo a la izquierda) previo al inicio del partido entre Uruguay y Francia por los cuartos de final del Mundial en Nizhny Novgorod, Rusia, el viernes 6 de julio de ... more Photo: David Vincent, AP Catar estudia un Mundial con 48 equipos 1 / 1 Back to Gallery

MOSCÚ (AP) — Los organizadores del Mundial de Catar 2022 aseguraron que tienen la disposición para negociar la posibilidad de montar el torneo con 48 selecciones, y que cuentan con el formato para hacerlo por sus propios medios.

El deseo del presidente de la FIFA Gianni Infantino en añadir 16 selecciones a la edición de 2022 fue visto como un intento de forzar que Catar reparta los partidos con otros países vecinos.

En Moscú el mes pasado, el Consejo de la FIFA que preside Infantino acordó que el consentimiento del anfitrión era necesario para un cambio en el número de participantes.

Un funcionario catarí de alto rango dijo que un torneo de 48 equipos se podría montar con tan solo ocho estadios en los alrededores de Doha.

“Sí, es posible, necesitamos tratar de programarlo”, dijo Nasser Al Khater, subsecretario general del torneo, dijo a la prensa. “Si el formato es el correcto, podría ser una emocionante edición”.

Aunque Catar tiene la disposición de negociar, la facultad de veo que recibió es clave para poder expandir el torneo.

“Si sentimos que no nos favorece o al fútbol, no lo haremos”, dijo Al Khater en la inauguración de la Casa Catar en el Parque Gorki de Moscú. “Si el formato de 48 equipos en un Mundial es emocionante, y no repite el formato tradicional, ¿por qué no? Podría añadir un emocionante nuevo elemento”.

Hay una opción que supera a las otras. Una ronda de playoffs con 32 equipos de la que los 16 ganadores se sumarán a los 16 preclasificados para luego disputar la tradicional fase de grupos.

“Quizás una muerte súbita, un partido único, y quedas fuera, quizás previo a la participación de los otros equipos”, dijo Al Khater.

Ese formato fue rechazado en enero de 2017 por el Consejo de la FIFA cuando aprobó expandir el Mundial. El torneo de 48 equipos para la edición de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá 16 grupos de tres equipos.

La FIFA indicó el año pasado que la idea de una ronda de playoffs fue descartada porque los perdedores en la fase considerarían que se fueron a casa antes del verdadero comienzo del Mundial con 32 equipos.

Otra barrera para los 48 equipos en Catar es que cualquier tipo de formato añadirá más jornadas a la programación de 28 días de ese Mundial entre noviembre y diciembre de 2022, en vez de las tradicionales fechas de mitad de año. Las principales ligas europeas han advertido que sería inaceptable perder otra jornada de fin de semana en noviembre para tener días extra en el Mundial.