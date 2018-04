Casa Blanca: Trump no pretende despedir a Mueller

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca dijo el domingo que el presidente Donald Trump no tiene intenciones de despedir al fiscal especial Robert Mueller ni al subsecretario de justicia Rod Rosenstein.

Marc Short, director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, dijo que él no tiene motivos para creer que Mueller y Rosenstein serán despedidos, pese a la creciente molestia de Trump por la pesquisa de Mueller sobre los vínculos de su campaña con Rusia. Rosenstein supervisa esa investigación.

Durante una entrevista con la cadena NBC, Short lamentó la obsesión de los medios con el asunto.

"Es como si hubiera un reloj de arena aguardando allí para que la gente lo vea, OK, ¿cuándo va a despedir a Rosenstein? ¿Cuándo va a despedir a Mueller? ... Hasta donde sé, el presidente no tiene intenciones de despedir a estos individuos".

Sin embargo, Short agregó que no puede descartar que los despidos no ocurran a largo plazo, porque no se sabe "hasta dónde va a girar esta investigación".