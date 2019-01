Carole King se presenta en musical en Broadway sobre su vida

En esta foto del sábado, 12 de enero del 2019, Carole King, tercera desde la derecha, posa para fotos junto con el reparto de "Beautiful: The Carole King Musical" en el Teatro Stephen Sondheim, en Nueva York, tras una presentación. (AP Foto/Brooke Lefferts) less En esta foto del sábado, 12 de enero del 2019, Carole King, tercera desde la derecha, posa para fotos junto con el reparto de "Beautiful: The Carole King Musical" en el Teatro Stephen Sondheim, en Nueva York, ... more Photo: Brooke Lefferts, AP Photo: Brooke Lefferts, AP Image 1 of / 1 Caption Close Carole King se presenta en musical en Broadway sobre su vida 1 / 1 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — La concurrencia que acudió a un teatro de Nueva York para ver “Beautiful”, sobre la vida de Carole King, recibió una sorpresa cuando la propia King salió al escenario a entonar la última canción de la obra, en celebración del 50mo aniversario del musical en Broadway.

El teatro Stephen Sondheim estalló en aplausos y vítores cuando King salió el sábado por la noche a cantar "Beautiful", la última canción de la obra, acompañándose al piano.

"Es como un milagro que este espectáculo haya durado cinco años, porque muchos no lo hacen. Y es testimonio, creo yo _la gente dice ‘de la música’_ pero el libreto es muy bueno, así como la dirección, las luces y los escenarios. Es realmente una producción muy bien preparada”, dijo King en una entrevista con The Associated Press tras la presentación.

King ha cantado durante los encore a lo largo de los cinco años, pero nunca se había presentado en la obra propiamente dicha.

En la última escena del musical _ que se desarrolla durante su famoso concierto de 1971 en el Carnegie Hall _ King, de 76 años, interpretó una versión mucho más joven de sí misma al remplazar a Chilina Kennedy, que regresó recientemente a la producción en Broadway tras interpretar el papel de King en la gira por Norteamérica.

King y el reparto seguidamente cantaron "I Feel the Earth Move" tras las ovaciones, mientras la audiencia bailaba y aplaudía al compás. La cantautora y Kennedy se tomaron de las manos y saludaron al público mientras recibían flores del reparto.

"Todo el mundo vinculado con este espectáculo coincide en que las personas a quienes tenemos que agradecer más son ustedes, el público”, dijo King a la concurrencia.

"Es gracias a ustedes, ustedes que han venido más de una vez... dos, tres veces”, dijo. “He sabido que gente que ha traído amigos y familiares y compartido el gozo y el amor. Es increíble”.

"Si siguen haciendo eso, quién sabe si me presento de nuevo”, bromeó.