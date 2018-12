COI ordena investigación a federación de boxeo

Gafur Rakhimov, nuevo presidente de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, durante una rueda de prensa en Moscú, el sábado 3 de noviembre de 2018. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Gafur Rakhimov, nuevo presidente de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, durante una rueda de prensa en Moscú, el sábado 3 de noviembre de 2018. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) Photo: Alexander Zemlianichenko, AP Photo: Alexander Zemlianichenko, AP Image 1 of / 1 Caption Close COI ordena investigación a federación de boxeo 1 / 1 Back to Gallery

TOKIO (AP) — El Comité Olímpico Internacional ordenó el viernes abrir una investigación a la federación internacional de boxeo, que hace un mes eligió a un presunto traficante de heroína como su presidente.

Durante la pesquisa, la AIBA no podrá establecer ningún tipo de contacto con los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, informó el COI.

El portavoz del COI Mark Adams informó que la investigación de las finanzas y administración por parte de un panel de tres miembros “podría derivar en el retiro del reconocimiento” a la AIBA.

Los miembros del COI se reunirán en junio en Lausana, Suiza, justo al vencer el plazo dado por el COI para que se tome una decisión definitiva sobre el futuro del boxeo.

Una alternativa para el COI es organizar por su propia cuenta el torneo olímpico de boxeo, incluyendo las eliminatorias, marginando a la AIBA.

El director deportivo del COI Kit McConnell insistió que posponer la decisión no se debe considerar “como simplemente dar largas al asunto”. Añadió que confía en que el boxeo se mantendrá en el programa de Tokio 2020.

"Nuestro objetivo es poder montar una competición de boxeo en Tokio y defender los intereses de los deportistas en ese sentido”, dijo McConnell. “Se hará todo lo posible para tener en cuenta a los deportistas y asegurar que tengamos un torneo de boxeo en Tokio 2020 sin importar estas acciones”.

Las federaciones miembro de la AIBA votaron a favor del uzbeco Gafur Rakhimov como presidente de la entidad en Moscú el 3 de noviembre, pese a que aparece en una lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Rakhimov niega tener vínculos con redes de crimen organizado y el narcotráfico internacional. El veterano miembro del comité ejecutivo de la AIBA no pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y los de Londres 2012 al negársele ingreso por las autoridades de los gobiernos de Australia y Gran Bretaña.

Las sanciones impuestas por Washington prohíben que los ciudadanos y empresas puedan hacer negocios con Rakhimov.

McConnell indicó que el COI está preocupado por el hecho que la AIBA tiene dificultades para poder mantener abiertas cuentas bancarias en Suiza. La AIBA tiene su despacho cerca de la sede del COI en Lausana.

Durante la investigación del COI, el programa olímpico de boxeo en Tokio estará interrumpido: no se podrán vender entradas, no se realizarán torneos de ensayo y no se aprobará el formato de las eliminatorias.

La investigación tendrá como supervisor a Nenad Lalovic, el serbio que preside la federación internacional de lucha y miembro del COI. Los otros miembros son el puertorriqueño Richard Carrión, miembro del COI, y Emma Terho, integrante de la comisión de deportistas que representó a Finlandia en el hockey de previos Juegos Olímpicos.

___

Dunbar reportó desde Ginebra.