CNN despide a colaborador tras discurso sobre palestinos

NUEVA YORK (AP) — CNN despidió a su colaborador Marc Lamont Hill luego que el profesor universitario pronunció un discurso en la ONU sobre Israel y los palestinos. CNN no ofreció una razón, pero el despido se produce en medio de objeciones al discurso de Hill por la Liga Antidifamación y otros grupos.

Un portavoz de la CNN confirmó el jueves que Hill no está más bajo contrato con la cadena. Durante el discurso del miércoles en ocasión del Día de Solidaridad Internacional con el Pueblo Palestino, Hill llamó a los países a boicotear y desinvertir en Israel. Hilla es profesor de estudios de los medios en la Universidad Temple y hasya el jueves era comentarista político para la CNN.

"Tenemos una oportunidad no solo de ofrecer solidaridad con palabras, sino de comprometernos con acciones políticas, acción de base, acción local y acción internacional que nos dará lo que requiere la justicia y eso es una Palestina libre desde el río hasta el mar", dijo Hill.

La ADL y otros dijeron que la frase "desde el río hasta el mar" es alusiva a la destrucción de Israel y usada a menudo por Hamas y grupos que tienen ese propósito.

"Quienes hablan de 'desde el río hasta el mar' están llamando a la destrucción del Estado de Israel", dijo en una declaración la vicepresidenta de la ADL Sharon Nazarian, agregando que el evento anual en la ONU "promueve el odio y el divisionismo".

Hill envió una serie de tuits en los que respondió a su despido y defendió su discurso. "Mi referencia a 'desde el río hasta el mar' no fue un llamado a destruir nada ni a nadie", dijo Hill. "Fue un llamado a la justicia, tanto en Israel como en Gaza y Cisjordania. El discurso muy clara y específicamente dijo esas cosas".

"Yo respaldo la libertad palestina. Respaldo la autodeterminación palestina", dijo Hill. "No respaldo el antisemitismo, el asesinato de judíos ni ninguna de las otras cosas atribuidas a mi discurso. Me he pasado la vida combatiendo esas cosas", aseguró.