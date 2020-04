Brescia no jugará resto de temporada si se reanuda

El estadio Mapei luce vacío durante el partido de la Serie A entre Sassuolo y Brescia, en Reggio Emilia, el lunes 9 de marzo de 2020. (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)

BRESCIA, Italia (AP) — El presidente del club Brescia de la Serie A italiana dijo que su equipo no jugará el resto de los partidos de la liga si la temporada se reanuda.

Brescia es la tercera provincia más afectada en Italia, con más de 8.500 casos y más de 1.300 muertes.

“Esta temporada ya no tiene sentido”, dijo Massimo Cellino en una entrevista con la Gazzetta dello Sport. “Estamos parados, ningún equipo regresará como antes, partidos jugados a puertas cerradas y el riesgo para los jugadores”.

“Regresar a la actividad es pura locura. Si nos obligan estoy listo para no presentar el equipo y perder por 3-0 por no presentación, en respeto a los ciudadanos de Brescia y sus seres queridos que no están más con nosotros”, añadió.

La Serie A ha estado suspendida desde el 9 de marzo y al menos 15 jugadores en la liga han dado positivo por el COVID-19.

Brescia figura en el fondo de la liga. El presidente de Lazio acusó a Cellino de tratar de salvarse del descenso.

“No preocupa para nada el descenso”, dijo Cellino. “Hasta ahora lo merecemos y yo soy responsable también por eso”.

“Estoy hablando en general ... prolongar la temporada tendríamos que cambiar todas las reglas nacionales e internacionales _ contratos de jugadores, hojas de cuentas, plazos con los bancos, mercados de traspasos, preparación, arranque de la nueva temporada. Un caso absoluto”.

La UEFA analiza extender las temporadas nacionales hasta agosto _ si los partidos pueden reanudarse, en medios de los confinamientos nacionales debido a la pandemia de coronavirus.

“La temporada tiene que terminar el 30 de junio, el plazo para presentar los presupuestos de los equipos y los contratos de los jugadores”, dijo Cellino. “Ellos son arrogantes e irresponsables. Solamente están pensando en sus intereses económicos y sus competencias de copa”.

“Pero la UEFA no decide en el campeonato italiano. Italia decide. Para poder reanudar la Serie A, tiene que concluir para el 30 de junio. ¿Nos van a hacer jugar cada dos días? ¿O la UEFA tiene el poder para extender los días y hacerlos de 72 horas?”

Italia registra la mayor cantidad de muertes por el virus en el mundo y mantiene un estricto encierro nacional.