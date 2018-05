Bolivia: video echa dudas sobre muerte de estudiante

LA PAZ (AP) — Un video captado por una cámara callejera reveló que la muerte de un joven universitario durante una protesta, que desató multitudinarias manifestaciones estudiantiles en varias ciudades de Bolivia, no se produjo en el lugar que la policía había reportado inicialmente.

Según las autoridades de la Universidad Pública El Alto, a la que asistía Jonathan Quispe, de 20 años, el joven huía de una persecución policial cuando recibió un disparo mortal.

“Al escapar de la represión Jonathan se mete en un callejón tras recibir un disparo de la policía y muere desangrado seis minutos después”, dijo en rueda de prensa Víctor Campos, abogado de la universidad.

Tomando como base el mismo video el inspector de la policía general Wálter Lizeca dijo que las imágenes dejan ver que Quispe, aún con vida, ingresa a un “domicilio particular” junto a una veintena de estudiantes sin que la policía los persiguiera. De allí sale “herido de muerte 13 minutos después”, dijo en contradicción con la versión original de la fuerza según la cual Quispe había muerto por una canica que le destrozó el pulmón y que había sido disparada por manifestantes.

El rector de la universidad, Ricardo Nogales, refutó la nueva versión policial. “Tenemos evidencia y testigos de que Jonathan ingresa a una galería ya herido. No queremos mentiras, queremos una investigación de peritos que ayuden a saber lo que pasó”, explicó a The Associated Press y agregó que “seguimos en emergencia y volveremos a las calles para exigir justicia”.

A su vez, las juntas vecinales de El Alto, feudo político del presidente Evo Morales, emitieron un comunicado en el que exigieron al gobierno que aclare la muerte de Quispe y atienda las demandas estudiantiles.

Las autoridades universitarias han solicitado una reunión con Morales para plantearle su demanda de mayor presupuesto para 15 universidades públicas donde estudian 440.000 alumnos.

Morales atribuyó las protestas a un presunto complot urdido por opositores con apoyo de Estados Unidos y el lunes sostuvo que buscan achacarle la muerte de Quispe para “sacarlo del gobierno”. “El imperio ahora tiene otra forma de golpe y busca muertos para acusarnos”, sostuvo en un acto público.