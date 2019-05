Baku tranquila en vísperas de final de la Liga Europa

BAKU, Azerbaiján (AP) — Mientras los hinchas de Arsenal y Chelsea trataban de conseguir vuelos y autobuses para viajar a la final de la Liga Europa, las calles de Bakú están tranquilas.

En la principal calle comercial, solamente macetas en forma de balones de fútbol indican que va a haber un partido. De los hinchas extranjeros esparcidos por la ciudad el martes, muchos eran rusos o del sudeste asiático.

Los hinchas de Londres se han visto obstaculizados por los altos costos del viaje y tanto Arsenal como Chelsea no han conseguido cubrir sus asignaciones de 6.000 asuntos cada uno para el partido del miércoles por la noche. Esa cifra ya era baja para un estadio con 68.000 asientos.

Los boletos estaban aún a la venta en centros comerciales, aunque los vendedores dijeron que los más baratos, a 30 euros (33,50 dólares) se habían agotado. El portavoz de la federación de Azeibaiyán Firuz Garayev dijo que “no quedaban muchos boletos y que no se iban a repartir boletos gratis para cubrir los espacios vacíos.

Baku tiene una flotilla de taxis estilo londinense, comprados cuando Azerbaiján fue la sede del Concurso Eurovisión del 2012, pero no hay muchos británicos en la ciudad para notarlos.

Ian y Sarah McGregor, hinchas de Arsenal de Kent, en el sur de Inglaterra, están entre los pocos hinchas ya en Azerbaiyán. Para evadir los enormes costos del viaje, los McGregor se tomaron una semana, volaron a través de Dubai y convirtieron la final de la Liga Europa en unas vacaciones familiares.

"La gente es muy amigable. La comida es fantástica”, dijo Ian McGregor. “Realmente no se puede pedir más”.

Otros hinchas ingleses han pagado por viajes en vuelos fletados por sus clubes _ parte de un paquete que cuesta 979 libras (1.240 dólares) _ o están usando métodos más indirectos. Las autoridades azerís han organizado el uso de autobuses adicionales desde Tbilisi, en Georgia, a ocho horas de distancia, a donde muchos ingleses planean arribar en vuelos más baratos.

"No he dormido bien. Dormí un par de horas en el aeropuerto de Tbilisi antes de llegar a la ciudad”, dijo el hincha de Arsenal Tommy Soames, quien dijo que se pasó dos días viajando a Bakú desde Italia vía Georgia. “Ha sido agotador pero me encantas las aventuras”.

Una persona que no estará en el partido es el mediocampista de Arsenal Henrikh Mkhitaryan, que decidió no hacer el viaje debido a las tensiones entre su Armenia natal y Azerbaiyán.

Dos hinchas tailandeses de Arsenal con camisetas de Mkhitaryan shirts, caminando con un hincha de Chelsea, fueron parados brevemente por la policía de Azerbaiyán cerca de la costa. No estaba claro si las camisetas fueron la razón, y se les permitió seguir camino.

Nagorno-Karabaj es una región de Azerbaiyán que ha estado bajo control de fuerzas de la etnia armenia apoyadas por Ereván desde el fin de la guerra en el enclave en 1994. Algunos distritos vecinos están también bajo el control de esas fuerzas. Las gestiones internacionales para resolver la situación se han estancado.