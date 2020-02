Baker acepta que escándalo de Astros no ha quedado atrás

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El manager de los Astros Dusty Baker ha pasado de manifestar abiertamente la esperanza de que las repercusiones del escándalo de robo de señales de su nuevo equipo desaparezcan pronto a aceptar que los dimes y diretes continúan.

"Uno se da cuenta de que va a tomar tiempo para seguir adelante. Uno no puede seguir adelante por tan solo decir, 'sigue adelante'. Sabemos que a veces los chicos tienen algo que decir. En ocasiones ustedes tienen que hacer su trabajo", afirmó Baker ante los reporteros el domingo, en el campamento de primavera de Houston. "Todo sana con el tiempo, y yo solo espero que el tiempo de sanar haya llegado y haya pasado".

Baker luego añadió: "Probablemente no, pero espero".

El piloto habló 72 horas después de una conferencia de prensa de Houston que fue muy mal recibida e intentos de disculparse. "Esperamos no tener que seguir respondiendo estas preguntas, y esperamos poder iniciar la temporada porque ha sido una distracción", dijo Baker.

El domingo, Baker aseguró no tener problema con la encendida defensa que el campocorto de los Astros Carlos Correa el sábado a su compañero José Altuve y su réplica a peloteros de otros equipos _un grupo que incluye a Cody Bellinger — el actual Jugador Más Valioso de la Liga Nacional — de los Dodgers de Los Ángeles, y al cátcher Kurt Suzuki de los Nacionales de Washington, que derrotaron a Houston en la Serie Mundial de 2019.

Suzuki, por su parte, dejó claro el domingo que está listo para dejar todo el asunto atrás, al comentar en broma que "honestamente, estoy demasiado viejo como para quedar de por medio".

"Yo realmente no me vinculo con este tipo de cosas", aclaró el hawaiano de 36 años cuyo equipo comparte un complejo de entrenamiento de primavera con los Astros. "Yo solo me enfoco en lo mío y trato de mantenerme alejado de todo y prepararme para jugar béisbol".

Los Nacionales han sostenido que ellos se prepararon para el Clásico de Octubre asumiendo que los Astros estaban haciendo trampa. Una investigación de Grandes Ligas dada conocer el mes pasado reveló que Houston usó video para descifrar las señales de los receptores rivales en 2017 y 2018.

Parte de las consecuencias en los Astros fueron los despidos del manager AJ Hinch y del gerente general Jeff Luhnow.

"Uno escucha cosas por toda la liga. Y lo único que uno puede hacer es sus diligencias y tratar de prepararse a fin de no caer en esta situación", añadió Suzuki. "Y nosotros solo hicimos nuestra tarea por nuestra parte e hicimos todo lo posible para combatir los rumores y simplemente nos preparamos por nuestra cuenta. Eso es todo. Simplemente fue prepararnos para ello, en caso de que ocurriera".

Correa arremetió contra las declaraciones que Suzuki hizo al The Washington Post días antes de que escuchó silbidos durante la Serie Mundial al momento en que Houston iba al bate, y dijo al cátcher, a través del periódico, que "disfrute" su anillo de campeonato y el de sus compañeros.

Así que por ello, Suzuki inició obviamente una breve sesión con los periodistas el domingo diciendo, "yo simplemente disfruto mi Serie Mundial con mis compañeros. Eso es justo lo que hago. Sencillamente lo estamos disfrutando y nos preparamos para la temporada".

Y luego mostró una enorme sonrisa.

"Carlos es un adulto y uno tiene que responder por lo que dice. Él creyó en lo que dijo, y dijo lo que dijo", subrayó por su parte Baker. "Así que no tuve problema alguno con eso y ciertamente no pierdo tiempo pensando en eso".