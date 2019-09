Autoras de Chile, Brasil nominadas a Premio Nacional en EEUU

NUEVA YORK (AP) — La autora chilena Nona Fernández y la periodista brasileña Eliane Brum fueron nominadas el martes al Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos para obras traducidas al inglés, una categoría creada el año pasado.

Fernández recibió la mención por la novela “Space Invaders”, traducida del español por Natasha Wimmer, mientras que Brum quedó en el apartado de no ficción por "The Collector of Leftover Souls", traducido del portugués por Diane Grosklaus Whitty.

En la lista de 10 libros de ficción y no ficción, con títulos de Asia, Europa y Suramérica, está la obra de la celebrada escritora polaca Olga Tokarczuk "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead", traducida por Antonia Lloyd-Jones. También se incluye la novela distópica de Yoko Ogawa "The Memory Police", traducida del japonés por Stephen Snyder.

Los candidatos a poesía, no ficción y ficción se anunciarán en los próximos tres días. Las listas se reducirán a cinco finalistas el 8 de octubre, y los ganadores se darán a conocer el 20 de noviembre.

Los premios son otorgados por la National Book Foundation.