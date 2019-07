Una combinación de fotografías con el cantante y actor Elvis Presley en una fotografía de 1964, izquierda, y el actor Austin Butler en el estreno de "The Dead Don't Die" en Nueva York el 10 de junio de 2019. Butler fue elegido para interpretar a Presley en la próxima película biográfica sobre el rey del rock and roll dirigida por Baz Luhrmann. El rodaje comenzará el próximo año. Tom Hanks coestelariza como el mánager de Presley, Colonel Tom Parker. (Foto AP) less