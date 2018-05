Asesinan a cantautor venezolano en intento de robo

CARACAS (AP) — El cantautor venezolano Evio Di Marzo, hermano del reconocido cantante Yordano, falleció la noche del lunes en Caracas durante un intento de robo.

Di Marzo fue interceptado en el centro de la capital por delincuentes que dispararon contra su automóvil y lo hirieron mortalmente. El cantautor de 64 años fue trasladado a un hospital a donde ingresó sin signos vitales, reportaron medidos locales.

Di Marzo era antropólogo de profesión pero se dedicó a la música al igual que su hermano mayor. El artista alcanzó popularidad en los años 80 al fundar el grupo Adrenalina Caribe que fue referencia de la música vanguardista.

"Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano", dijo en su cuenta de Instagram desde Nueva York Yordano al expresar su dolor por la pérdida de su familiar. "Hoy desde en un país que no es el mío, lloro a puertas adentro lo que no puedo cambiar", agregó.

"Nos dejas tu canto Evio, y con él iremos siempre", afirmó el presidente Nicolás Maduro, durante un encuentro con dueños de medios en el palacio de gobierno al expresar su pesar por muerte del artista. Maduro indicó que las autoridades llegarán hasta los responsables del asesinato.

El asesinato del cantautor, quien era oficialista, generó numerosas reacciones de artistas, políticos y seguidores quienes expresaron a través de las redes sociales su pesar por la muerte.

"¿Cuántas veces te cantamos, cuántas te bailamos y hoy cuánto te lloramos? Fue grato conocerte Evio... qué indignación e impotencia", dijo en su cuenta de Twitter el dirigente disidente del oficialismo, Nicmer Evans.

Venezuela es uno de los países más violentos del mundo con una tasa de homicidios que alcanzó en 2016 el registro de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que supera de forma considerable la tasa de 58 por cada 100.000 de 2015, de acuerdo con informaciones del Ministerio Público.