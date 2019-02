Argentina: San Lorenzo e Independiente empatan sin goles

BUENOS AIRES (AP) — Los partidos pasan y Jorge Almirón sigue sin ganar como técnico de San Lorenzo. El “Ciclón”, pese a tener un hombre más durante todo el segundo tiempo y contar con un penal a su favor, empató sin goles como local con Independiente el sábado, en el clásico de la 17ma fecha de la Superliga del fútbol argentino.

En el estadio Nuevo Gasómetro, el arquero del “Rojo”, el internacional uruguayo Martín Campaña, atajó un remate desde los 12 pasos al delantero Nicolás Blandi, mientras que el defensor de la visita Emanuel Brítez fue expulsado en el arranque del complemento.

Desde su desembarco en el banco azulgrana, Almirón _extécnico de Atlético Nacional de Medellín y el Tijuana mexicano, entre otros equipos_ ya lleva siete cotejos sin triunfos, con cinco empates y dos derrotas.

Sumadas a las dos caídas previas a su llegada, con Claudio Biaggio aún como entrenador, San Lorenzo suma nueve partidos sin victorias, lo cual explica su posición en la tabla (provisionalmente 22do, de un total de 26 conjuntos).

Independiente, por su parte, rescató un empate que lo deja momentáneamente a cinco unidades de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2020, aunque muy alejado –a 14 puntos- de la cima. El equipo de Avellaneda lleva cinco partidos sin triunfos en la Superliga.

El clásico no ofreció grandes emociones. En un primer tiempo parejo, el “Ciclón” desperdició su gran oportunidad ante una falta de Brítez en el área. Blandi, que solo convirtió cinco de los últimos diez penales que ejecutó, disparó cruzado y Campaña, que se adelantó pero no fue sancionado, despejó en dos tiempos, a los 38 minutos.

“En la primera etapa, no tuvimos la profundidad que queremos, en eso hay que mejorar. Cuando nos quedamos con diez, el equipo defendió bien. No me preocupa la tabla”, afirmó el entrenador del “Rojo”, Ariel Holan.

Efectivamente, en el complemento, a partir de lasegunda amarilla recibida por Brítez a los 46, Independiente se refugió cerca de su área para soportar el asedio del anfitrión, que sin embargo no pudo quebrar la resistencia de Campaña. En los tres partidos disputados en 2019, el equipo de Almirón no convirtió.

“Tenemos que seguir mejorando. Lo buscamos, estuvimos mucho más cerca de ganar que el rival”, señaló el entrenador azulgrana, que llegó al club en noviembre.

En San Lorenzo debutó el recién llegado delantero colombiano Andrés Rentería –ingresó a los 76 por Fernando Belluschi-, mientras que la última incorporación de Independiente, el atacante paraguayo Cecilio Domínguez, integró el banco de suplentes.

Más tarde en la jornada sabatina, se miden Argentinos Juniors-Belgrano, Lanús-Colón y Rosario Central-Aldosivi.

En el inicio de la 17ma fecha, el viernes, Defensa y Justicia -revelación y único invicto del certamen-, consiguió una agónica victoria 2-1 en Tucumán sobre San Martín, que lo catapultó al primer lugar de la tabla junto a Racing, que el domingo recibirá a Huracán en Avellaneda con el objetivo de recuperar el liderato en soledad de la Superliga.