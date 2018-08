Andy Murray se retira de torneos de Washington y Toronto

WASHINGTON (AP) — Andy Murray se retiró el viernes del Abierto de Washington y no jugará su partido de cuartos de final tras ganar a un trío de duelos a tres sets y quejarse del programa, mediante el cual comenzó a jugar su último encuentro a medianoche.

El tenista, tres veces campeón de torneos majors, se retiró alegando fatiga, horas antes de su partido programado contra Alex de Minaur, de 19 años, quien avanzó directamente a las semifinales de este certamen sobre canchas duras, que sirve de preparación para el Abierto de Estados Unidos.

El triunfo de Murray en la tercera ronda sobre Marius Copil, terminó el viernes después de las 3 de la madrugada. Después de eso, Murray dijo a un grupo pequeño de reporteros que "posiblemente" se retiraría del campeonato.

“Finalizar los partidos a las 3 de la mañana no es bueno. No es bueno para los jugadores ni para nadie. Al estar involucrado en el torneo, no creo que sea bueno para los fanáticos o la televisión”, dijo Murray, quien llegó a ser el número uno del escalafón.

El británico anunció que tampoco iba a jugar el Masters de Toronto la próxima semana.

Murray trata de recuperar la forma tras ser operado de la parte derecha de su cadera y quedar inactivo durante 11 meses.

También el viernes, el adolescente griego Stefanos Tsitsipas eliminó al belga David Goffin (3er preclasificado), por 6-3, 6-4, para avanzar a las semifinales.

Tsitsipas, de 19 años, participa por primera vez en este certamen.