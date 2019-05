América buscará liquidar a Cruz Azul y avanzar a semifinales

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A veces la soberbia puede ser el peor enemigo de un equipo de fútbol y quizá por eso en el América quieren cobijarse con humildad de cara a su partido de vuelta ante Cruz Azul, por los cuartos de final del torneo Clausura mexicano.

Sin caer en excesos de confianza, las Águilas procurarán mantener la ventaja de dos goles que sacaron ante Cruz Azul en el choque de ida para dar un paso más en la búsqueda de conseguir apenas el tercer bicampeonato en la historia de los torneos cortos.

Las Águilas no hicieron un torneo brillante y requirieron triunfos en las últimas dos fechas para avanzar a la liguilla donde se cruzaron con la Máquina, que llegó a la fase final como el equipo en mejor forma — al encadenar 10 encuentros sin derrotas — y que parecía tener argumentos para sacudirse el dominio azulcrema.

Pero el técnico americanista Miguel Herrera insistió en que su equipo tenía argumentos para intentar un bicampeonato, algo que sólo Pumas y León han conseguido desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

Cruz Azul tomó ventaja con un penal del argentino Milton Caraglio, pero el América se apoyó en un doblete de su delantero colombiano Roger Martínez para imponerse 3-1 de cara al partido de vuelta que se disputará el domingo por la noche.

A las Águilas les basta ahora cualquier empate o incluso una derrota de 1-0 para avanzar a las semifinales por cuarta temporada consecutiva.

"Tuvimos un descuido con el que ellos se adelantaron pero el equipo reaccionó bien, llevamos una buena ventaja pero no está definido nada”, dijo Herrera. “Somos un equipo que no baja los brazos, que trabaja y por ahí pudimos sumar un gol más, pero esto no se ha definido, quedan 90 minutos”.

A modo de advertencia, el “Piojo” recordó las dos remontadas con las que Liverpool y Tottenham avanzaron a la final de la Liga de Campeones de Europa durante la semana.

“Ya hemos visto lo que pasó en la ‘Champions’. Entonces hay que esperar, debemos salir más conectados porque queremos avanzar a la siguiente ronda”, sostuvo.

América no es eliminado por Cruz Azul en liguilla desde las semifinales del torneo Invierno 99 y nunca ha perdido en cuartos de final ante los celestes.

Cruz Azul, que este torneo invirtió alrededor de 50 millones de dólares en refuerzos, mantiene viva la esperanza de vencer a las Águilas por primera vez en 15 encuentros y acceder a las semifinales.

"Perdimos un partido que está en el entretiempo, no hemos perdido la eliminatoria, yo soy de persistir bajo cualquier circunstancia y los jugadores son más fuertes que yo en ese sentido, por eso hay que jugar el segundo tiempo y ya después veremos quién es el equipo que pasara a las semifinales", dijo el entrenador de los celestes Pedro Caixinha. "Lo importante es que estamos vivos, sí es una diferencia considerable pero esto no se termina".

La Máquina necesita un triunfo por 2-0 para avanzar con su gol de visitante y de 3-1 para clasificarse por su mejor posición en la tabla.

Los encuentros de vuelta comienzan el sábado, cuando Tigres reciba a Pachuca en una serie igualada 1-1. León, líder de la fase regular, recibe en casa a Tijuana con una delantera de 3-1.

A Tigres le basta cualquier empate sin goles o de 1-1 para avanzar, mientras que los Tuzos necesitan cualquier victoria o empates de dos o más goles.

La “Fiera” parece tener resuelta la serie porque sólo un revés de 3-0 o de 4-1 los podría dejar fuera.

León marcó el paso en una temporada en la que impuso récord de puntos en torneos cortos y además de victorias, con 12, una marca que estaba vigente desde la temporada 1971-72.

Para el domingo, además Monterrey buscará levantarse de una desventaja 1-0 ante Necaxa. Los Rayados, que vienen de coronarse campeones de la CONCACAF, necesitan cualquier triunfo de 1-0 para clasificarse gracias a su mejor posición en la tabla.