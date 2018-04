Buscan motivo de mortal atropello de muchedumbre en Alemania





Photo: David Young, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 Un cadáver es subido a un vehículo frente al bar Kiepenkerl, en Münster, Alemania, el domingo 8 de abril de 2018 luego que el conductor de una camioneta atropellara a una muchedumbre afuera del bar, matando a dos personas e hiriendo a 20 antes de suicidarse. (David Young/dpa via AP) less Un cadáver es subido a un vehículo frente al bar Kiepenkerl, en Münster, Alemania, el domingo 8 de abril de 2018 luego que el conductor de una camioneta atropellara a una muchedumbre afuera del bar, matando ... more Photo: David Young, AP Image 2 of 2 Policías aparecen en el centro de la ciudad de Muenster, Alemania, el sábado 7 de abril del 2018. (dpa via AP) Policías aparecen en el centro de la ciudad de Muenster, Alemania, el sábado 7 de abril del 2018. (dpa via AP) Photo: AP Buscan motivo de mortal atropello de muchedumbre en Alemania 1 / 2 Back to Gallery

MÜNSTER, Alemania (AP) — El conductor de una camioneta van atropelló el sábado por la tarde a una muchedumbre afuera de un popular bar de la ciudad alemana de Münster, matando a dos personas e hiriendo a otras 20 antes de suicidarse de un tiro dentro del vehículo, informó la policía.

Un alto funcionario alemán de seguridad señaló que nada parece indicar que el móvil del atropello esté relacionado con extremismo islámico, pero las autoridades siguen "todas las líneas de investigación" en el incidente ocurrido a las 3:27 de la tarde de un cálido día de primavera.

La van arremetió contra gente que estaba sentada enfrente del famoso bar Kiepenkerl durante uno de los primeros días de primavera en la ciudad ubicada en el noroeste de Alemania. De acuerdo con testigos, mucha gente huyó despavorida de la plaza tras el atropello.

Un portavoz de la policía, Andreas Bode, dijo que seis de los 20 heridos están en condición grave.

Herbert Reul, ministro de Interior del estado de Renania del Norte-Westfalia, donde queda Münster, detalló que el chofer de la camioneta van gris era ciudadano alemán. Recalcó que la pesquisa está en su fase inicial pero dijo que "por el momento, nada parece indicar que haya algún antecedente islámico".

"Tendremos que esperar, y estamos investigando en todas direcciones", añadió Reul, que subrayó que claramente no se trató de un accidente.

La policía inicialmente afirmó que habían muerto tres personas aparte del conductor, pero Reul reiteró que hubo solo dos fatalidades y que el chofer se quitó la vida luego de atropellar a la gente en el centro de la ciudad, ubicada en el noroeste de Alemania.

Otro vocero de la policía, Peter Nuessmeyer, no pudo confirmar a The Associated Press los reportes de los medios alemanes de que el responsable presentaba problemas psicológicos.

Bode sostuvo ante los reporteros que la policía estaba verificando los reportes de testigos que aseguran haber visto a posibles cómplices huyendo de la van en el lugar del atropello. Horas más tarde, una vocera de la policía, Vanessa Arlt, reveló que "no hallamos nada (sobre esos reportes) pero seguimos investigando en todas direcciones y no descartamos nada".

La policía pidió por Twitter a la gente que “evite pasar por el área cercana al Kiepenkerl pub” en el centro histórico de la ciudad donde las autoridades siguen realizando operativos.

La policía dijo también que se halló un objeto sospechoso en la van y que lo están examinando para ver si es peligroso. La agencia noticiosa alemana dpa reportó que la policía indicó que el objeto fue la razón por la que acordonaron una gran zona luego del choque.

El diario Sueddeutsche Zeitung publicó que las autoridades catearon el apartamento del sospechoso el sábado por la noche en busca de explosivos.

La canciller alemana Angela Merkel dijo a través de un comunicado que estaba "profundamente impactada por los terribles eventos en Muenster" y que "se está haciendo todo lo posible para investigar el crimen y apoyar a las víctimas y sus familiares".

___

Grieshaber reportó desde Berlín. Geir Moulson y Frank Jordans en Berlín y Colleen Barry en Múnich contribuyeron a este despacho.