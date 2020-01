Aerolínea denuncia uso de sus aviones para escape de Ghosn

ANKARA, Turquía (AP) — La aerolínea turca MNG denunció el viernes que sus aviones fueron utilizados ilegalmente para el escape del expresidente de Nissan Carlos Ghosn de Japón. La empresa, con sede en Estambul, dijo que un empleado falsificó los registros y que el nombre de Ghosn no apareció en documentos de vuelo.

A principios de la semana, Ghosn se fugó a Líbano después de pagar fianza, en lugar de esperar su juicio por cargos de delitos financieros, en un escape que ha confundido como avergonzado a las autoridades.

Sigue siendo un misterio cómo logró huir de Japón evadiendo la vigilancia intensa mientras estaba libre después de haber pagado una fianza de 1.500 millones de yenes (14 millones de dólares), aunque las autoridades libanesas afirmaron que entró legalmente al país con un pasaporte francés.

MNG Jet dijo el viernes que había presentado una denuncia penal en Turquía en relación co el uso de su servicio de aviones privados.

No especificó contra quién es la denuncia y se negó a responder preguntas de seguimiento porque la investigación está en curso. Dijo que uno de los empleados, quien era investigado por las autoridades turcas, reconoció haber falsificado registros y "confirmó que actuó por cuenta propia" sin el conocimiento de MNG Jet.

La compañía dijo que había alquilado dos aviones privados para cubrir tres trayectos: un avión de Dubái a Osaka, Japón, y de Osaka a Estambul, y otro de Estambul a Turquía.

"Los dos alquileres parecían no estar vinculados entre ellos. El nombre del señor Ghosn no apareció en los documentos oficiales de ninguno de los vuelos", dijo MNG en un comunicado, pero no especificó a quiénes se le alquilaron.

Kageyama reportó desde Tokio. Los periodistas de The Associated Press John Leicester en París y Bassem Mroue, AJ Naddaff y Zeina Karam en Beirut contribuyeron a este despacho.